İsviçre'de enflasyon nisanda yüzde 0’a düştü

İsviçre İstatistik Enstitüsü (FSO), nisan ayı enflasyonuna ilişkin öncü verileri açıkladı.

Buna göre, İsviçre'de yıllık bazda martta yüzde 0,3 olan TÜFE, nisanda yüzde 0'a indi. Beklenti, enflasyonun nisanda yüzde 0,2'ye inmesi yönündeydi.

Enflasyon böylece son dört yılın en düşük seviyesine inerken, İsviçre Ulusal Bankası'nın (SNB) fiyat istikrarı için hedeflediği yüzde 0 ila 2 aralığının alt ucunda yer aldı.

Ülkede TÜFE, aylık bazda da değişiklik göstermedi.

ÇEKİRDEK ENFLASYON YÜZDE 0,6

Oteller ve tatil amaçlı konaklamaların tümü düşerek giyim ve sebze fiyatlarını dengeledi.

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İsviçre'de gıda ve enerji gibi değişken fiyatları dışarıda bırakan çekirdek enflasyon ise nisanda yüzde 0,6 oldu.

Ekonomistler, nisanda enflasyondaki beklenenden daha güçlü düşüş göz önüne alındığında haziranda İsviçre Merkez Bankası’ndan (SNB) bir faiz indirimi daha yapılmasını bekliyor. Ekonomistler, düşük enerji fiyatlarının ve para birimi Frankın enflasyon üzerinde baskı oluşturması nedeniyle mayıs enflasyonunun negatif çıkma ihtimalinin arttığını da belirtti.