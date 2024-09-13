İsviçre'de kan donduran cinayet! Eşinin cansız bedenini parçalara ayırdı, blenderdan geçirdi! İsviçre basınında yer alan habere göre, Kristina Joksimovic isimli kadın korkunç bir cinayet sonucu hayatını kaybetti. Eşi Joksimovic'i öldürdüğünü itiraf eden Thomas isimli şahıs, eşini öldürdükten sonra testere, bıçak ve bahçe makasıyla cesedini parçalara ayırdı ve parçaları blenderdan geçirdi. Thomas, eşinin kendisine bıçakla saldırdığı için onu öldürdüğü, bunun bir meşru müdafaa olduğunu iddia etti ve serbest bırakılmayı talep etti.

Habertürk / DHA Giriş: 13.09.2024 - 10:08 Güncelleme: 13.09.2024 - 10:08 facebook

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