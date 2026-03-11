Canlı
        İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini kapatıyor | Dış Haberler

        İsviçre, güvenlik gerekçesiyle Tahran'daki büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı

        İsviçre, ABD ve İsrail'in saldırıları altında bulunan İran'ın başkenti Tahran'daki büyükelçiliğini güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatma kararı aldı.

        Giriş: 11.03.2026 - 17:45
        İsviçre, Tahran'daki büyükelçiliğini kapatıyor

        İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

        Paylaşımda, "İsviçre, güvenlik ortamının kötüleşmesi nedeniyle (Tahran'daki) İsviçre Büyükelçiliğini geçici olarak kapatma kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

        Büyükelçi ve 5 İsviçreli personelin bugün kara yoluyla İran'dan ayrıldığı ve şu anda ülke dışında güvende olduğu bilgisi verilen paylaşımda, personelin güvenlik durumu uygun olduğunda Tahran'a döneceği kaydedildi.

        Paylaşımda, "İsviçre, iyi niyet girişimleri kapsamında ABD ve İran arasındaki iletişim kanalını açık tutmaya devam ediyor." denildi.

        İsviçre Savunma Bakanı Martin Pfister, ABD ve İsrail'in İran'a düzenledikleri saldırılarla uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtmişti.

