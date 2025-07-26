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        Haberler Spor Voleybol İtalya: 3 - Polonya: 0 | MAÇ SONUCU - Voleybol Haberleri

        İtalya: 3 - Polonya: 0 | MAÇ SONUCU

        FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup ederek ilk finalist oldu. İtalyanlar, Brezilya-Japonya maçının kazananıyla eşleşecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 18:43 Güncelleme: 26.07.2025 - 18:43
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        Milletler Ligi'nde ilk finalist İtalya!
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        FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı final maçında İtalya, Polonya'yı 3-0 mağlup etti.

        İtalya, bu sonuçla organizasyonda finale yükselen ilk takım olurken Polonya ise yarın üçüncülük maçına çıkacak.

        İtalya, finalde bugün TSİ 21.00'de oynanacak Brezilya-Japonya maçının galibiyle karşılaşacak.

        VNL'de üçüncülük mücadelesi yarın TSİ 17.00'de, final müsabakası ise TSİ 21.00'de oynanacak.

        Salon: Atlas Arena

        Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Stanislava Simic (Sırbistan)

        İtalya: Orro, Fahr, Degradi, Sylla, Danesi, Egonu (De Gennaro, Antropova, Cambi, Giovannini)

        Polonya: Korneluk, Czyrnianska, Wenerska, Stysiak, Lukasik, Gryka (Szczyglowska, Smarzek, Damaske, Grabka, Jurczyk, Piasecka)

        Setler: 25-18, 25-16, 25-14

        Süre: 84 dakika

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