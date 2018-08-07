İtalya'da ilk kez okullarda böyle bir eğitim verileceğini yazan L'Espresso dergisi, dersin adının Gustave Flaubert'in romanından esinlenilerek "duygusal eğitim" koyulduğunu, "ekran başından, çok kısa süreli ilişkiler" kurmaya alışmış, "flörtleşmeyi ve gerçek bir duygusal ilişki kurmayı bilmeyen" gençlerin bu derslerle sağlıklı ilişkilere hazırlanacağını belirtti.

İlk aşamada 2 bin kadar lise öğrencisiyle başlatılacak olan projenin, daha sonra İtalya'nın diğer bölgelerinde de uygulanması, Roma'nın da içinde yer aldığı Lazio bölgesi ile Toskana, Marche ve Emilia-Romagna bölgelerinin projeyle ilgilendiği belirtiliyor.

Piemonte Bölge Meclisi Üyesi Gabriele Molinari ile felsefe derneği "Filosofia in Movimento" kurucu üyesi ve eğitim felsefesi profesörü Paolo Ercolani tarafından hazırlanan liselilere duygusal eğitim verme projesine psikologlar da katılarak, öğrencilere tarihsel ve toplumsal önyargıları aşarak sağlıklı duygusal ilişki kurma biçimleri öğretilecek. Ayrıca sosyal medya üzerinden iletişim kurmaya alışmış yeni nesillere derinlikli duygusal ilişki kurmalarında yardımcı olunması da amaçlanıyor.

Profesör Ercolani yaptığı açıklamada, "Okullarda duygusal eğitim vermek, gençlerin dengeli bir duygu dünyası içinde yetişkinliğe geçmelerinde gerekli bilgi ve araçlar edinmelerini sağlamaya yardımcı olacak. Cinsiyete dayalı şiddet, ancak büyük ses getiren elim hadiseler yaşandığında gün yüzüne çıkan, onun dışında üzeri örtülen bir gerçeklik. Yalnızca bir olay yaşandığında insanlar harekete geçiyor, büyük yıldızlar ses çıkarıyor, gösteriler yapılıyor. Fakat bunlar, sıcağı sıcağına verilen tepkilerin ötesine gitmiyor. Sorun böyle çözülemez. Sorunun kökenindeki nedenlerle mücadele etmek gerek. Okul dersliklerine giderek işe gençlerimizden başlamak gerek" diye konuştu.

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