İtalya'da sıcaklarla ilgili bazı kentlerde 'kırmızı alarm' verildi

İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde aşırı sıcak hava dalgası etkili olurken bazı kentlerde "kırmızı" alarm verilerek halka uyarıda bulunuldu.

Ülkede aşırı sıcaklar, önceki yıllara nazaran daha erken şekilde, haziran ayında etkisini göstermeye başladı.

40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKAN SICAKLAR Basında çıkan haberlerde, İtalyada Afrika üzerinden gelen Minos antisiklonunun etkili olduğu ve hava sıcaklıklarını 40 derecenin üzerine çıkardığı belirtildi. Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı da en yüksek risk anlamına gelen "kırmızı" kategoriye, bugün için aralarında başkent Romanın da olduğu 15 şehri aldı.

REKLAM 8 KENTTE 'KIRMIZI ALARM! Bakanlık yarın için de Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti ve Perugianın olduğu 8 kentte "kırmızı" alarm verdi. Yetkililer, yüksek sıcaklıkların beyin gibi hayati organlar için risk oluşturduğuna işaret ederek aşırı sıcakların sadece yaşlı, çocuk, hastalar ve savunmasız grupların değil, halkın geneli için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

ROMA'DA İNSANLAR ÇEŞMELERDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTI Bakanlığın "kırmızı" kategoride tuttuğu başkentte, termometreler zaman zaman 41 derece ve üstünü gösterdi. Romanın turistik noktalarından İspanyol Merdivenleri önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.

REKLAM Başkentin simge yapılarından tarihi Kolezyumu görmeye gelen ziyaretçilerin serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler ve güneşten korunabilmeleri için portatif çadırlar yerleştirildi. Diğer yandan, başkentin Magliana semtinde öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti.