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        Haberler Dünya Avrupa İtalya'da sıcaklarla ilgili bazı kentlerde 'kırmızı alarm' verildi - Dünyadan Haberler | Dış Haberler

        İtalya'da sıcaklarla ilgili bazı kentlerde 'kırmızı alarm' verildi

        İtalya'da aşırı sıcaklar, önceki yıllara nazaran daha erken şekilde, haziran ayında etkisini göstermeye başladı. Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti ve Perugianın olduğu 8 kentte "kırmızı" alarm verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2024 - 21:13 Güncelleme: 20.06.2024 - 21:18
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        İtalya'da sıcaklar kavuruyor
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        İtalya'nın orta ve güney kesimlerinde aşırı sıcak hava dalgası etkili olurken bazı kentlerde "kırmızı" alarm verilerek halka uyarıda bulunuldu.

        Ülkede aşırı sıcaklar, önceki yıllara nazaran daha erken şekilde, haziran ayında etkisini göstermeye başladı.

        40 DERECENİN ÜZERİNE ÇIKAN SICAKLAR

        Basında çıkan haberlerde, İtalyada Afrika üzerinden gelen Minos antisiklonunun etkili olduğu ve hava sıcaklıklarını 40 derecenin üzerine çıkardığı belirtildi.

        Hava sıcaklıklarında risk seviyesini dört renk kategoride belirleyen Sağlık Bakanlığı da en yüksek risk anlamına gelen "kırmızı" kategoriye, bugün için aralarında başkent Romanın da olduğu 15 şehri aldı.

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        8 KENTTE 'KIRMIZI ALARM!

        Bakanlık yarın için de Roma, Ancona, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Rieti ve Perugianın olduğu 8 kentte "kırmızı" alarm verdi.

        Yetkililer, yüksek sıcaklıkların beyin gibi hayati organlar için risk oluşturduğuna işaret ederek aşırı sıcakların sadece yaşlı, çocuk, hastalar ve savunmasız grupların değil, halkın geneli için tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu.

        ROMA'DA İNSANLAR ÇEŞMELERDE SERİNLEMEYE ÇALIŞTI

        Bakanlığın "kırmızı" kategoride tuttuğu başkentte, termometreler zaman zaman 41 derece ve üstünü gösterdi.

        Romanın turistik noktalarından İspanyol Merdivenleri önündeki Barcaccia çeşmesi başta olmak üzere insanlar kentteki çeşmelerden akan suda serinlemeye çalıştı.

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        Başkentin simge yapılarından tarihi Kolezyumu görmeye gelen ziyaretçilerin serinlemesi için sıraların bulunduğu yerlere büyük vantilatörler ve güneşten korunabilmeleri için portatif çadırlar yerleştirildi.

        Diğer yandan, başkentin Magliana semtinde öğle saatlerinde büyük bir yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri, karadan ve havadan müdahale etti.

        Basında yer alan haberlede, yangın nedeniyle Magliana semtindeki bazı yolların ulaşıma kapatıldığı, çevreye yakın bazı evlerin de tedbiren boşaltıldığı aktarıldı.

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        #italya kırmızı alarm
        #İtalya sıcaklar
        #haberler
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