İtalya'da yatın fırtınada batması sonucu ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

İtalyan basınında çıkan haberlere göre, fırtına nedeniyle battığı belirtilen "Bayesian" isimli lüks yatta kaybolan 6 kişinin bulunması için pazartesiden bu yana süren çalışmalar sonuç verdi.

İtalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı su altı arama robotu ile İtalyan itfaiyesinden dalgıçlar, yaklaşık 50 metre derinlikteki arama çalışmaları sonucunda, bugün ilk olarak biri erkek, diğeri kadına ait 2 cesedi yatın enkazından çıkardı. Çıkarılan cesetlerin, İngiliz milyarder iş insanı Mike Lynch ile kızı Hannah'a ait olduğu belirtildi.

Ekipler, Lynch ve kızının ardından, 3 kişinin cesedini daha enkazda tespit edip çıkardı. Cesetlere kimlik tespiti ve otopsi yapılacağı kaydedildi. REKLAM Böylece ilk gün cesedi bulunan aşçı Recaldo Thomas ile olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya çıktı. Ekiplerin, yatın enkazında, kayıp son kişiyi arama çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı. İtalyan basınındaki haberlerde, kayıp kişiler arasında Morgan Stanley International'ın başkanı Jonathan Bloomer ve eşi Anne Elizabeth Judith Bloomer, Lynch'in ABD'li avukatı Chris Morvillo ile eşi Neda Morvillo'nun olduğu belirtildi.

Bu arada, olayla ilgili soruşturma kapsamında "Bayesian" yatının kaptanı 51 yaşındaki James Catfield'ın dün akşam 2 saat boyunca sorgulandığı basına yansıdı. Basında çıkan haberlerde, böylesine lüks bir yatın nasıl çok kısa sürede battığı sorgulanırken, fırtına sırasında geminin en az iki kapısının açık kaldığı ve buradan kolay şekilde su almış olabileceği ifade edildi. 19 AĞUSTOS SABAHI BATMIŞTI İtalya'nın Palermo kentinin 20 kilometre doğusundaki Porticello kasabası açıklarında demirli "Bayesian" isimli lüks yat, 19 Ağustos sabahı yerel saatle 05.00 sıralarında çıkan fırtınada batmıştı. Bölgedeki teknelerin yardımıyla "Bayesian"da bulunan 22 kişiden ilk aşamada 15'i kurtarılmış, 1 kişinin cesedi bulunmuş, 6 kişinin de kayıp olduğu bildirilmişti.