Ödül töreninde konuşan Osimhen, gelişiminde teknik direktörü Luciano Spalletti'nin oynadığı role dikkati çekerek, "Spalletti olağanüstü bir hoca ve bu sezon bu kadar iyi olmamızın ana nedeni de kendisidir. Takıma geldiğinde hemen benimle konuşup, bu takım için çok önemli olacağımı söylediğini hatırlıyorum. Ona büyük bir teşekkür etmeliyim. Bana, benim gelişimim için yardımcı oluyor. Eğer en iyi oyuncu olarak oynuyorsam, bu onun sayesindedir." ifadelerini kullandı.

Merkezi başkent Roma'da bulunan Yabancı Basın Derneğinde düzenlenen törenle yıldız futbolcuya ödülü, Yabancı Basın Derneği Spor Komitesi Sorumlusu Alba Kepi ile üyeler Dündar Keşaplı, Maarten van Aalderen, Elizabeth Missland ve Anadolu Ajansı Roma Muhabiri Barış Seçkin tarafından takdim edildi.

Osimhen, golleriyle öne çıkmasında Gürcü oyuncu Kvicha Kvaratskhelia’nın asistlerinin de rol oynadığını belirterek, takım arkadaşını övdü.

Adının İngiltere Premier Lig ekipleriyle anıldığının hatırlatılması üzerine Osimhen, "Premier Lig? Bir gün oraya ulaşmak için çok sıkı şekilde çalışıyorum. Ancak şu anda güzel olduğu kadar zor da olan Serie A'da oynamaktan keyif alıyorum. İtalya benim için en iyisi. Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde oynamak benim için onur." yanıtını verdi.

Eski futbolcu Didier Drogba'nın idolü olduğunu belirten Osimhen, "Samuel Eto'o ve Robert Lewandoski'den de ilham alıyorum." dedi.

Nijeryalı golcü, Napoli için şampiyonluğu düşlediğini de dile getirirken, "Burada insanlar futbolla yaşıyor, takımı desteklemek için yaşıyor. Bu da beni, bana gösterilen sevgiye karşılık verme konusunda teşvik ediyor." diye konuştu.

Irkçılıkla ilgili bir soru üzerine ise Osimhen, taraftarların kendisine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, ancak ırkçılığın da bir problem olmaya devam ettiğini, bu konu hakkında konuşmayı, dolayısıyla mücadele etmeyi sürdüreceğini belirtti.

Osimhen, yüzünden daha önce geçirdiği problem nedeniyle sahalarda bir süre daha maskeyle oynamaya devam edeceğini söyledi.

Basın toplantısına Osimhen ile beraber katılan Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis, Serie A'da açık ara lider olduklarının hatırlatılması üzerine, "Şampiyonluk, şehri çıldırtabilir." açıklamasında bulundu.