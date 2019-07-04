Transfer dönemi iyice kızışırken İtalya'dan flaş bir iddia geldi. İtalyan basınının haberine göre; Milan'la sözleşmesi biten ve boşa çıkan Jose Mauri'ye Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray talip oldu.

23 yaşındaki orta saha oyuncusuna Zenit, Lokomotiv Moskova, Arjantin'den birkaç kulüp ve Cruz Azul'un da ilgisi olduğu belirtildi.

Parma altyapısından çıkan Arjantinli oyuncu, 2015'te 6 milyon euro karşılığında Milan'a transfer oldu. Empoli'de kiralık olarak forma giyen Mauri, bu sezon sonunda sözleşmesi bitince serbest kaldı.

Kariyerinde 95 maça çıkan Tangocu, 6 gol atarken 4 asist yaptı. Mauri, 2017/2018 sezonunda 2 aylık bir sakatlık dönemi yaşadı. Bu sezon ligde sadece 206 dakika forma şansı buldu.