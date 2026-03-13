Canlı
        İtalya'dan Lübnan'a 10 milyon euroluk acil yardım | Dış Haberler

        İtalya'dan Lübnan'a 10 milyon euroluk acil yardım

        İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Lübnan'daki ciddi insani duruma karşı mücadele için 10 milyon euro değerinde acil yardım yapacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 00:45
        İtalya'dan Lübnan'a 10 milyon euroluk acil yardım
        İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanı Tajani, Lübnan'daki ciddi insani durumu ele alabilmek ve ülkede yerinden edilenlerin sayısının artması, bunun da sosyo-ekonomik istikrar üzerinde yarattığı ciddi etkilerle mücadele için bugün 10 milyon euro değerinde yeni bir acil yardım paketi açıkladı." ifadesi kullanıldı.

        Açıklamada, acil yardım paketinin, 6 milyon euroluk ikili girişim kapsamında yapılacak bir yardımı içerdiği bunun ayrıca Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (UNOCHA) tarafından yönetilen Lübnan İnsani Yardım Fonu'na 2 milyon eurok katkı ile Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonuna 2 milyon euroluk destek de olmak üzere toplam 10 milyon euroyu bulacağı belirtildi.

        İkili yardım programı kapsamında Lübnan Dağı bölgesindeki "en savunmasız" Hristiyan toplulukları da dahil olmak üzere yaklaşık 220 bin kişiye temel yardım, gıda güvenliği, ilk karşılama ve hijyen hizmetleri sağlanmasının hedeflendiği ifade edildi.

        Açıklamada ayrıca, yine İtalya tarafından organize edilen yaklaşık 30 tonluk insani yardım taşıyan bir uçuşun da hazırlık aşamasında olduğu, bu sevkiyatta termal battaniyeler, kişisel hijyen malzemeleri, su depolama ve taşıma ekipmanları ile yemek hazırlama setleri bulunacağı kaydedildi.

        İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

        İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

        Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

        Lübnan hükümeti, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 53 artarak 687'ye, yaralı sayısının ise 1768'e yükseldiğini açıklamıştı.

        Hükümet, 2 Mart'tan bu yana barınma merkezlerine 816 bin 700 kişinin başvurduğunu bildirmişti.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #italya
        #lübnan
        #Son dakika haberler
