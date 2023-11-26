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        Haberler Spor Tenis Diğer İtalya Davis Kupası'nda 47 yıl sonra şampiyon! - Tenis Haberleri

        İtalya Davis Kupası'nda 47 yıl sonra şampiyon!

        Teniste ülkeler arası düzenlenen Davis Kupası finalinde İtalya, Avustralya'yı 2-0 mağlup ederek 47 yıl sonra şampiyon oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2023 - 23:44 Güncelleme: 26.11.2023 - 23:44
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        Teniste İtalya 47 yıl sonra şampiyon!
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        Uluslararası Tenis Federasyonu (ITF) tarafından düzenlenen Davis Kupası Finalleri'nde İtalya şampiyon oldu.

        İspanya'nın Malaga kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde İtalya ile Avustralya karşı karşıya geldi.

        Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi ve Simone Bolelli'den oluşan İtalya, rakibini 2-0 mağlup ederek 1976'dan sonra tarihinde ikinci kez şampiyonluğa uzandı.

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