İtalya Eljif Elmas’ı izledi!

Fenerbahçe'nin kapısı Eljif için tıklanıyor. Sarı-Lacivertliler’in 19’luk Makedon orta saha oyuncusuna daha önceden İtalya, İngiltere, Almanya’dan takımlarının ilgisi olduğu biliniyordu, ancak bu dedikodu somuta dönüştü. Eljif’i izlemek için Kadıköy’e Avrupa’nın en önemli scoutları geldi. Takımı ipten alan yetenekli futbolcu İtalyanlar’ı büyüledi. Lazio ve Fiorentina’nın gözlemcileri, olumlu rapor yazdı.

15 MİLYON EURO!



İtalya’daki haberlerde, Fenerbahçe’nin 15 milyon euro bonservis bedeli beklediği, bunun da verilebileceği detayı var. Lazio, devre arasında da Eljif için nabız yoklamıştı, fakat oyuncunun düşen performansı, geri adım attırmıştı. Şimdi de araya Fiorentina’nın da ciddi şekilde girmesi, yarışı kızıştırdı.