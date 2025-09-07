Habertürk
Habertürk
        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 İtalya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in - Motor Sporları Haberleri

        İtalya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in

        Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 16. yarışı İtalya Grand Prix'sini Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2025 - 19:21 Güncelleme: 07.09.2025 - 19:21
        İtalya Grand Prix'sinde zafer Verstappen'in!
        Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen, Formula 1 Dünya Şampiyonası'ndaki sezonun 16. yarışında İtalya Grand Prix'sinde zafere ulaştı.

        İtalya'nın Monza kentiyle aynı adı taşıyan 5,7 kilometrelik pistte düzenlenen yarış, 53 tur üzerinden gerçekleştirildi.

        Pole pozisyonundan başladığı yarışı 1 saat 13 dakika 24.325 saniyelik süresiyle ilk sırada tamamlayan Verstappen, bu sezon üçüncü galibiyetini elde etti.

        McLaren pilotu Lando Norris, Verstappen'in 19.207 saniye gerisinde ikinci, takım arkadaşı Oscar Piastri ise 21.351 saniye farkla üçüncü oldu.

        Ferrari pilotları Charles Leclerc ve Lewis Hamilton ise damalı bayrağı 4 ve 6. sıralarda gördü.

        Sezonun 17. yarışı, Azerbaycan Grand Prix'si 21 Eylül Pazar günü koşulacak.

        İtalya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

        PİLOTLAR

        1. Oscar Piastri (Avustralya): 324

        2. Lando Norris (Büyük Britanya): 293

        3. Max Verstappen (Hollanda): 230

        4. George Russell (Büyük Britanya): 194

        5. Charles Leclerc (Monako): 163

        TAKIMLAR

        1. McLaren: 617

        2. Ferrari: 280

        3. Mercedes: 260

        4. Red Bull Racing: 239

        5. Williams: 86

