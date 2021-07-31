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Milletvekilleri arasında hâlihazırda tartışılan uygulama, İtalya’nın Kardeşleri adlı popülist partinin ellerinde taşıdıkları Yeşil Geçiş’e yönelik karşıt protestolar tarafından bölündü.

Uygulamanın özgürlükleri ihlal ettiğini savunan partinin pankartlarına güvenlik görevlileri tarafından müdahale edilmek istendi. Güvenlik görevlilerinin pankarta müdahalesi sonucunda, milletvekillerinin de dahil olduğu arbede meclisi kaos ortamına dönüştürdü.

İtalyan milletvekilleri arasında çıkan arbede nedeniyle, Meclis Başkanı, oturumu durdurdu.

YEŞİL KART UYGULAMASI

İtalya’da restoran, sinema, müze ve benzeri kapalı alanlara girişte 6 Ağustos’tan itibaren ‘‘Yeşil Geçiş Kartı’’/ Green Pass uygulaması yürürlüğe girerek zorunlu olacak.

Bu uygulama kişinin bir doz dahi olsa aşı olup olmadığı ve kişinin Covid-19 geçirip geçirmediğine ilişkin bilgiler de içeriyor.

Euronews’in aktardığı habere göre, İtalya genelinde aşılama, toplamda 67 milyon 223 bin 679 dozken tüm aşılarını tamamlayanların sayısı 31 milyon 558 bin 471 oldu.

İtalya, ‘‘Yeşil Geçiş’’ uygulamasına yönelik protesto dalgası ile karşı karşıyayken ülke genelinde 24 Temmuz Cumartesi günü 80’den fazla kasaba ve şehirde 17.30’dan itibaren gösteriler yapılması planlanıyor.