Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerFutbol
ABONE OL

İtalya Serie A'da sezonun bitiş tarihi 2 Ağustos olacak

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina'nın, Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun bitiş tarihini 2 Ağustos olarak açıklayacağı bildirildi

Serie A

FIGC'den yapılan açıklamada, başkan Gravina'nın bugün federasyon yönetim kurulu ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) acil durumu nedeniyle durdurulan liglerin durumunu ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, İtalyan hükümeti ve UEFA'dan futbol liglerine ilişkin gelen son bilgi ve tavsiyelerin değerlendirildiği, bununla birlikte faaliyetin yeniden başlamasına ilişkin başkan Gravina'nın, yönetim kuruluyla mutabık kalarak, 2019-2020 sezonu sonunu 2 Ağustos olarak belirlemek için ilerleyen saatlerde karar alacağı ifade edildi.

Söz konusu kararın, hükümetin alacağı kararlara, FIFA ve UEFA'nın önerileriyle ve lig yöneticileri ile futbolcular sendikasının oyuncu sözleşmelerinin 30 Haziran'dan ileriye uzatılmasına yönelik çalışmalarıyla tam uyum içinde alınacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen başkan Gravina, "Futbol dünyası, 2020-2021 sezonu müsabakalarını korumaya yönelik, Kovid-19'un yol açtığı krize somut ve sürdürülebilir çözümler bulmak için durmaksızın ve sorumlu bir şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

SON DAKİKA! UEFA'dan liglerle ilgili karar çıktı!
FUTBOLUEFA'dan liglerle ilgili karar çıktı!
Bir başarı hikayesi: Muhammed Salah - Salah Liverpool tarihine geçti
FUTBOL2008'de soyunma odasında değişen kader!
Alex de Souza teknik direktör olmak istiyor!
FUTBOLTeknik direktör olmak istiyor!
Spor dünyasında 23 Nisan coşkusu!
FUTBOLSpor dünyasında 23 Nisan coşkusu!
Hande Sümertaş'ın sürpriz istifanın perde arkasına HABERTÜRK ulaştı!
FUTBOLSürpriz istifanın perde arkası!
Koronavirüsü yenen Fiorentina kaptanı German Pezzella HABERTÜRK'e konuştu
FUTBOLVirüsü yenen kaptan: German Pezzella
Statlardan İstiklal Marşı yükseldi!
FUTBOLTüm statlardan İstiklal Marşı!
Fenerbahçe Kulübü, Atatürk'ün TBMM önündeki fotoğrafının yer aldığı dev pankartı Ülker Stadı'nda açtı
FUTBOL100 yıl önceki fotoğraf, Fenerbahçe Stadı'nda ...
Son dakika haberi UEFA'dan kulüplere 70 milyon Euro'luk ödeme!
FUTBOLUEFA'dan kulüplere ödeme kararı!
Kruse'den şampiyonluk itirafı!
FUTBOLKruse'den şampiyonluk itirafı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X