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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Inter- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Inter- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 37. haftasında Inter, Napoli'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda 78 puanla zirvede yer alan Napoli, İnter'in (77 puan) 1 puan önünde bulunuyor. Inter'ın şampiyon olabilmesi için Napoli'nin kalan iki maçında puan kaybetmesi gerekiyor. Öte yandan İtalya Serie A'nın 37. haftasında bütün maçlar aynı gün ve saatte oynanacak. Peki, Inter- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 15:07 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:07
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        Inter- Lazio maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda Napoli ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Inter, karşılaşma öncesinde 77 puanla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Napoli 78 puanla Inter'ın önünde zirvede bulunuyor. Inter'ın şampiyon olabilmesi için kalan iki maçını kazanıp Napoli'nin puan kaybı yapması gerekiyor. Peki, "Inter- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        2

        INTER- LAZİO MAÇI NE ZAMAN?

        Inter- Lazio maçı 18 Mayıs Pazar günü 21.45'te oynanacak.

        3

        INTER- LAZİO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Giuseppe Meazza'da oynanacak zorlu mücadele S Sport'dan canlı yayınlanacak.

        4

        INTER MUHTEMEL 11

        Sommer, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Darmian, Barella, Hakan, Zielinski, Dimarco, Thuram, Taremi

        5

        HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?

        Simeone İnzaghi'nin vazgeçilmez oyuncusu olan Hakan Çalhanoğlu, takımının Lazio karşısında oynacağı maçta ilk 11'de forma giyecek.

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