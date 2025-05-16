Inter- Lazio maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda Napoli ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Inter, karşılaşma öncesinde 77 puanla ikinci sırada yer alıyor. Öte yandan Napoli 78 puanla Inter'ın önünde zirvede bulunuyor. Inter'ın şampiyon olabilmesi için kalan iki maçını kazanıp Napoli'nin puan kaybı yapması gerekiyor. Peki, "Inter- Lazio maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...