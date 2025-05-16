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        Haberler Bilgi Spor İtalya Serie A: Parma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Napoli muhtemel 11

        Parma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        İtalya Serie A'nın 37. haftasında Napoli, Parma'ya konuk oluyor. Şampiyonluk yolunda 78 puanla zirvede yer alan Napoli, rakibi İnter'in (77 puan) 1 puan önünde bulunuyor. Napoli kalan iki maçını kazanması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Çte yandan İtalya Serie A'nın 37. haftasında bütün maçlar aynı gün ve saatte oynanacak. Peki, Parma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2025 - 14:43 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:08
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        Parma- Napoli maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonluk yolunda İnter ile kıyasıya bir rekabetin içine giren Napoli, karşılaşma öncesinde 78 puanla zirvede yer alıyor. Napoli kalan iki lig maçını kazanması durumunda İtalya Serie A'da şampiyon olacak. Peki, "Parma- Napoli maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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        PARMA- NAPOLİ MAÇI NE ZAMAN?

        Parma- Napoli maçı 18 Mayıs Pazar günü 21.45'te oynanacak.

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        PARMA- NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

        Stadio Ennio Tardini'de oynanacak kritik mücadele S Sport üzerinden canlı yayınlanacak.

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        NAPOLİ MUHTEMEL 11

        Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola, Politano, Anguissa, Gilmour, Mctonimay, Raspadori, Lukaku

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