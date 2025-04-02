İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftanın sonuçları
İtalya Serie A Ligi'nde 2024/2025 sezonundaki 30. hafta heyecanı tamamlandı. Juventus, Inter, Napoli ve Milan haftayı galibiyetle kapattı. İtalya Serie A Ligi'nde 30. haftada alınan sonuçlar, puan durumu ve gelecek haftanın maç programını bu haberde bulabilirsiniz.
İtalya Serie A Ligi'nin 30. hafta kapanışı Lazio-Torino maçı ile oldu.
Lazio ile Torino ligin 30. haftasındaki maçta karşılaştı. Her iki takımın 1'er puanla ayrıldığı mücadele 0-0 berabere sona erdi. Bu sonuçla birlikte Lazio 52 puana ulaşırken, Torino ise 39 puana yükseldi.
Napoli, sahasında Milan'ı ağırladığı maçı 2-1 kazanarak 64 puana yükseldi, Milan ise mücadeleden puansız ayrılan taraf oldu.
Inter, kendi sahasındaki maçta rakibi Udinese'yi 2-1 mağlup ederek 3 puanı elde etti. Ve puanını 67'ye yükseltti. Konuk ekip Udinese ise 40 puanda kaldı.
Juventus, Genoa'yı konuk etti ve maçı 1-0 kazanarak toplamda 55 puanın sahibi oldu.
Milan, 30. haftada Napoli'yi deplasmanda 2-1 yenerek 47 puana yükseldi, Napoli ise haftayı 64 puanla kapadı.
Como ile Empoli'nin karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 1-1 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.
Bologna, bu hafta Venezia'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 1-0 ile konuk ekip Bologna oldu.
Roma, 30. haftada oynanan mücadelede Lecce'yi 1-0 yendi. Deplasmanda rakibini mağlup eden Roma böylece 52 puana yükseldi. Roma'yı ağırlayan Lecce ise 25 puanda kaldı.
Cagliari, evindeki mücadelede rakibi Monza'yı 3-0 geçip, sahadan galip ayrılarak puanını artırdı.
Fiorentina, ev sahibi avantajını kullanarak zorlu maçta rakibi Atalanta'yı 1-0 mağlup ederek 3 puanı aldı. Maç sonunda ev sahibi Fiorentina puanını 51'e yükseltti.
Verona evinde ağırladığı Parma ile 0-0 berabere kaldı. Bu sonucun ardından Verona 30 puana ulaşırken, Parma ise 26 puana yükseldi