İtalya Serie A Ligi'nde 13. haftanın sonuçları
İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 13. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Juventus, Milan, Inter ve Napoli üç puanın sahibi oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 13. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...
İtalya Serie A Ligi'nde 13. hafta, ev sahibi Bologna ve konuk takım Cremonese arasında oynanan maçla tamamlandı.
Cremonese, bu hafta Bologna'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Cremonese oldu.
Milan, kendi sahasında Lazio takımını ağırladı. Milan karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Lazio ise 18 puanda kaldı.
Juventus, kendi sahasında Cagliari takımını ağırladı. Juventus karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 23'e yükseltti. Konuk ekip Cagliari ise 11 puanda kaldı.
Roma'a ligin 13. haftasında konuk olan Napoli, rakibini 1-0 yenerek 28 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Roma ise 27 puanda kaldı.
Inter, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Pisa 'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 27 puana ulaştı.
Como, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Sassuolo'nu 2-0 mağlup etti.
Zorlu müsabakada ev sahibi Genoa, rakibi Verona'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 11'e yükseltti.
Udinese, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.
Lecce evinde konuk ettiği Torino'nu 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.
Atalanta, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.