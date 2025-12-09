Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 13. haftanın sonuçları - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 13. haftanın sonuçları

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 13. haftanın ardından oluşan sonuçlar ve puan durumu netleşti. Juventus, Milan, Inter ve Napoli üç puanın sahibi oldu. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 13. haftanın görünümü, alınan sonuçlar ve puan durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2025 - 10:30 Güncelleme: 09.12.2025 - 10:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        İtalya Serie A Ligi'nde 13. haftanın sonuçları
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A Ligi'nde 13. hafta, ev sahibi Bologna ve konuk takım Cremonese arasında oynanan maçla tamamlandı.

        Cremonese, bu hafta Bologna'a konuk olurken; mücadeleyi kazanan taraf 3-1 ile konuk ekip Cremonese oldu.

        Milan, kendi sahasında Lazio takımını ağırladı. Milan karşılaşmayı 1-0 kazanarak puanını 28'e yükseltti. Konuk ekip Lazio ise 18 puanda kaldı.

        Juventus, kendi sahasında Cagliari takımını ağırladı. Juventus karşılaşmayı 2-1 kazanarak puanını 23'e yükseltti. Konuk ekip Cagliari ise 11 puanda kaldı.

        Roma'a ligin 13. haftasında konuk olan Napoli, rakibini 1-0 yenerek 28 puana yükseldi, haftayı puansız kapatan Roma ise 27 puanda kaldı.

        Inter, deplasmandaki kritik maçta ev sahibi Pisa 'i etkili oyunuyla 2-0 mağlup edip, 3 puanını hanesine yazdı. Kazandığı bu maç sonrasında toplamda 27 puana ulaştı.

        Como, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Sassuolo'nu 2-0 mağlup etti.

        Zorlu müsabakada ev sahibi Genoa, rakibi Verona'yı etkili oyunuyla 2-1 mağlup ederek 3 puan kazandı. Bu skorun ardından ev sahibi puanını 11'e yükseltti.

        Udinese, deplasmanda Parma'yı 2-0 yenmeyi başararak 3 puanı alan takım oldu.

        Lecce evinde konuk ettiği Torino'nu 2-1 yendi.Ev sahibi takım böylece önemli bir galibiyete imza atmış oldu.

        Atalanta, ev sahibi olduğu mücadelede rakibi Fiorentina'yı 2-0 mağlup etti.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 13. Haftanın Sonuçları
        28.11.2025 22:45
        Como
        2
        Sassuolo
        0
        İY(1-0)
        29.11.2025 17:00
        Genoa
        2
        Hellas Verona
        1
        İY(1-1)
        29.11.2025 17:00
        Parma
        0
        Udinese
        2
        İY(0-1)
        29.11.2025 20:00
        Juventus
        2
        Cagliari
        1
        İY(2-1)
        29.11.2025 22:45
        Milan
        1
        Lazio
        0
        İY(0-0)
        30.11.2025 14:30
        Lecce
        2
        Torino
        1
        İY(2-0)
        30.11.2025 17:00
        Pisa
        0
        Inter
        2
        İY(0-0)
        30.11.2025 20:00
        Atalanta
        2
        Fiorentina
        0
        İY(1-0)
        30.11.2025 22:45
        Roma
        0
        Napoli
        1
        İY(0-1)
        01.12.2025 22:45
        Bologna
        1
        Cremonese
        3
        İY(1-2)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 13. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Milan
        		13 8 4 1 28 10
        2
        Napoli
        		13 9 1 3 28 9
        3
        Inter
        		13 9 0 4 27 15
        4
        Roma
        		13 9 0 4 27 8
        5
        Como
        		13 6 6 1 24 12
        6
        Bologna
        		13 7 3 3 24 11
        7
        Juventus
        		13 6 5 2 23 5
        8
        Lazio
        		13 5 3 5 18 5
        9
        Udinese
        		13 5 3 5 18 -6
        10
        Sassuolo
        		13 5 2 6 17 0
        11
        Cremonese
        		13 4 5 4 17 -1
        12
        Atalanta
        		13 3 7 3 16 2
        13
        Torino
        		13 3 5 5 14 -11
        14
        Lecce
        		13 3 4 6 13 -7
        15
        Cagliari
        		13 2 5 6 11 -6
        16
        Genoa
        		13 2 5 6 11 -7
        17
        Parma
        		13 2 5 6 11 -8
        18
        Pisa
        		13 1 7 5 10 -8
        19
        Fiorentina
        		13 0 6 7 6 -11
        20
        Hellas Verona
        		13 0 6 7 6 -12

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 14. Hafta Maçları
        06.12.2025 17:00
        Sassuolo
        Fiorentina
        06.12.2025 20:00
        Inter
        Como
        06.12.2025 22:45
        Hellas Verona
        Atalanta
        07.12.2025 14:30
        Cremonese
        Lecce
        07.12.2025 17:00
        Cagliari
        Roma
        07.12.2025 20:00
        Lazio
        Bologna
        07.12.2025 22:45
        Napoli
        Juventus
        08.12.2025 17:00
        Pisa
        Parma
        08.12.2025 20:00
        Udinese
        Genoa
        08.12.2025 22:45
        Torino
        Milan
        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        İstanbul'da yaşandı... Park yeri için öldürdü!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı! Bu bölgeler dikkat
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Bir kişi öldü, İrem bacaklarını kaybetti! Ne kadar ceza istendi?
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan 'vatandaşlık maaşı' için tarih
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bahis soruşturmasında 20 tutuklama kararı!
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Bağışıklığı yeniden inşa eden mikro besinler
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        Toprağa gömülü halde bulunan çocuktan haber var!
        "Kocam tarafından darp edildim"
        "Kocam tarafından darp edildim"
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Trump'tan Meksika'ya 'su vergisi' tehdidi
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        Yeni yıl kararlarını neden tutamıyoruz?
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        İşte Taste Atlas'a göre dünyanın en iyi yemekleri
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        Ahmed Şara: Ruslardan mesaj geldi
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        'Arnavutluk ordusu' dünyayı nasıl ele geçirdi?
        Göle ateş açtı yakalandı
        Göle ateş açtı yakalandı
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        Büyük tepki toplamıştı... Gündeme oturan o okulun müdürü konuştu!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        İşte Mert Hakan ve Metehan Baltacı'nın ifadeleri!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı kaldırıldı!
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        Önce kendini sonra da eski eşini vurdu
        "Zorlandığım bir dönem!"
        "Zorlandığım bir dönem!"
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!
        Sergen Yalçın'dan flaş hakem tepkisi!