        Haberler Spor Futbol İtalya İtalya Serie A Ligi'nde 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu - Futbol Haberleri

        İtalya Serie A Ligi'nde 8. haftanın puan durumu ve alınan sonuçlar

        İtalya Serie A Ligi'nde 2025/2026 sezonundaki 8. hafta heyecanı sürüyor. Ligin zirvesinde 18 puanla Napoli bulunuyor. Ligin son sırasında yer alan takım ise Genoa. İşte İtalya Serie A Ligi'nde 8. haftanın sonuçları ve oluşan puan durumu...

        Giriş: 28.10.2025 - 10:30 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:30
        İtalya Serie A Ligi'nde 8. hafta tamamlandı Sonuçlar ve puan durumu
        İtalya Serie A Ligi'nde oynanan 8. haftasının sona erdiği maçta, Lazio ile Juventus karşı karşıya geldi.

        Napoli, kendi evinde Inter'i 3-1 mağlup ederek toplam puanını 18'e çıkardı; konuk ekip Inter ise haftayı 15 puanda tamamladı.

        Zorlu mücadelede Milan kendi sahasında rakibi Pisa ile karşılaştı. 2-2 biten mücadelede kazanan çıkmazken Milan 17 ve rakibi konuk ekip Pisa ise 4 puan ile haftayı kapattı.

        Ev sahibi Lazio'a deplasmanda 1-0 mağlup olan Juventus, 90 dakika sonunda puan alamayarak haftayı 12 puanla tamamladı; Lazio ise puanını 11'e çıkardı.

        Inter, Napoli'yi 3-1 yenerek zorlu deplasmandan 3 puanla dönmeyi başardı. Inter bu mücadeleden sonra toplam puanını 15 yaparken Napoli ise 18 puanda kaldı.

        Udinese, ligin 8. haftasında Lecce'yi konuk etti. Mücadeleyi kazanan taraf ev sahibi ekip oldu: 3-2.

        Parma ile Como'nun karşı karşıya geldiği müsabakada taraflar birbirine üstünlük kuramadı ve maç başladığı gibi 0-0 sona erdi. Her iki takım da puanları paylaştı.

        Cremonese, evindeki mücadelede rakibi Atalanta ile 1-1 berabere kaldı ve taraflar puanları paylaştı. Her iki takım da birer puanla ayrıldı.

        Torino, zorlu mücadelede rakibi Genoa'yı 2-1 geçmeyi başardı ve sahasında 3 puanın sahibi oldu.

        İtalya Serie A Ligi'nin 8. haftasında Verona ile Cagliari arasında oynanan maç 2-2 bitti. Her iki takım da 1'er puan kazandı.

        Lig'in 8. haftasında Roma deplasmanda Sassuolo'a konuk oldu. Karşılaşmayı kazanan taraf konuk ekip Roma oldu: Maç 1-0 tamamlandı.

        Fiorentina, ev sahibi olduğu zorlu karşılaşmada rakibi Bologna ile berabere kalarak 2-2 puanları paylaştı.

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 8. Haftanın Sonuçları
        24.10.2025 21:45
        Milan
        2
        Pisa
        2
        İY(1-0)
        25.10.2025 16:00
        Udinese
        3
        Lecce
        2
        İY(2-0)
        25.10.2025 16:00
        Parma
        0
        Como
        0
        İY(0-0)
        25.10.2025 19:00
        Napoli
        3
        Inter
        1
        İY(1-0)
        25.10.2025 21:45
        Cremonese
        1
        Atalanta
        1
        İY(0-0)
        26.10.2025 14:30
        Torino
        2
        Genoa
        1
        İY(0-1)
        26.10.2025 17:00
        Hellas Verona
        2
        Cagliari
        2
        İY(1-0)
        26.10.2025 17:00
        Sassuolo
        0
        Roma
        1
        İY(0-1)
        26.10.2025 20:00
        Fiorentina
        2
        Bologna
        2
        İY(0-1)
        26.10.2025 22:45
        Lazio
        1
        Juventus
        0
        İY(1-0)

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 8. Hafta Puan Durumu
        # TAKIM O G B M P AV
        1
        Napoli
        		8 6 0 2 18 7
        2
        Roma
        		8 6 0 2 18 5
        3
        Milan
        		8 5 2 1 17 7
        4
        Inter
        		8 5 0 3 15 8
        5
        Bologna
        		8 4 2 2 14 6
        6
        Como
        		8 3 4 1 13 4
        7
        Atalanta
        		8 2 6 0 12 6
        8
        Juventus
        		8 3 3 2 12 1
        9
        Udinese
        		8 3 3 2 12 -2
        10
        Lazio
        		8 3 2 3 11 4
        11
        Cremonese
        		8 2 5 1 11 -1
        12
        Torino
        		8 3 2 3 11 -6
        13
        Sassuolo
        		8 3 1 4 10 -1
        14
        Cagliari
        		8 2 3 3 9 -2
        15
        Parma
        		8 1 4 3 7 -4
        16
        Lecce
        		8 1 3 4 6 -6
        17
        Hellas Verona
        		8 0 5 3 5 -7
        18
        Fiorentina
        		8 0 4 4 4 -5
        19
        Pisa
        		8 0 4 4 4 -7
        20
        Genoa
        		8 0 3 5 3 -7

        2025/2026 Sezonu İtalya Serie A Ligi - 9. Hafta Maçları
