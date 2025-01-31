Mİlan- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
İtalya Serie A'nın 23. haftası Milano derbisine sahne oluyor. Bu kapsamda Milan ile İnter kozlarını paylaşacak. Ligde oynadığı 21 maçta 15 galibiyet, 5 beraberlik, 1 mağlübiyetle sahadan ayrılan İnter 50 puanla ikinci sırada bulunuyor. Öte yandan bu sezon beklentilerin altında performans sergileyen Milan, 34 puanla 7. olarak yer alıyor. Kritik karşılaşma öncesinde milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun oynayıp oynamayacağı merak ediliyor. Peki, Milan- İnter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Milan ile Inter'in karşılaşacağı İtalya Serie A maçına sayılı saatler kaldı. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda olan İnter ile Avrupa arenasında yer almak için üst sıraları zorlayan Milan kıyasıya mücadele edecek. Taraftarlar büyük bir merakla beklerken, maçın yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati de ilgi odağı olmuş durumda. Peki, Milan- İnter karşılaşması hangi kanalda, şifresiz mi yayınlanacak? İşte, Milano derbisinin detayları...
MİLAN- İNTER MAÇI NE ZAMAN?
Milan- İnter maçı 2 Şubat Pazar günü 20.00'de oynanacak.
MİLAN- İNTER MAÇI HANGİ KANALDA?
Giuseppe Meazza'da oynanacak Milano derbisi S Sport Plus ve dijital platform EXXEN üzerinden canlı yayınlanacak.
HAKAN ÇALHANOĞLU OYNAYACAK MI?
Simone İnzaghi'nin vazgeçilmezi olan Hakan Çalhanoğlu Milan karşısında forma giyecek.
ARALARINDA OYNANAN MAÇLAR
Milan ile İnter toplamda 225 kez karşı karşıya geldi. Karşılaşmaların 85'i İnter'in üstünlüğüyle sonuçlanırken, 73 müsabakadan Milan galip ayrıldı. Aralarında oynanan 67 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.
MİLAN MUHTEMEL 11
Maignan, Tomori, Gabbia, Pavlovic, Hernandez, Fofana, Rejinders, Musah, Pulusic, Leao, Abraham