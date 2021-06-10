Koronavirüs salgını sebebiyle bir yıl ertelenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na, tarihinde ilk kez ikiden fazla ülke ev sahipliği yapacak. Açılış maçında Türkiye ile İtalya'nın karşılaşacağı turnuvanın hakemleri arasında Cüneyt Çakır da yer alıyor. Futbolseverlerin hasretle beklediği, 31 gün sürecek ve 51 maça sahne olacak turnuvada, 24 milli takım mücadele edecek.

TÜRKİYE İTALYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye ile İtalya arasındaki EURO 2020 A Grubu ilk maçı, 11 Haziran Cuma günü TSİ 22.00'de, İtalya'nın başkenti Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Mücadele TRT 1'de yayınlanacak.

Takımlar, dörderli 6 gruba ayrılacak. Gruplarını ilk 2 sırada bitirenler ve en iyi üçüncü kontenjanından 4 ekip, son 16 turuna yükselecek. Eleme turları, tek karşılaşma üzerinden oynanacak.

Ev sahibi kentlerin gruplara göre dağılımı şöyle:

A Grubu: Roma (Roma Olimpiyat Stadı),Bakü (Bakü Olimpiyat Stadı)

B Grubu: Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı),Kopenhag (Parken Stadı)

C Grubu: Amsterdam (Johan Cruyff Arena),Bükreş (Romanya Ulusal Stadı)

D Grubu: Londra (Wembley Stadı),Glasgow (Hampden Park)

E Grubu: Sevilla (La Cartuja Stadı),Saint Petersburg (Saint Petersburg Stadı)

F Grubu: Münih (Allianz Arena),Budapeşte (Puskas Arena)