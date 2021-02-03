İtalyan belediye başkanı duyurdu: Korona yasak! 0:00 / 0:00

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İtalya'nın Sardinya bölgesindeki Nuoro şehrinde bulunan Oniferi kasabasında koronavirüse yakalanmak yasaklandı. Oniferi Belediye Başkanı Stefania Piras, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugünden itibaren hastalanmak, tedaviye ihtiyaç duymak ve koronavirüse yakalanmak yasaklanmıştır" dedi.

Sardinia Post'ta yer alan haberde Oniferi'de artık sağlık çalışanı kalmadığını duyuran Piras, "Bugün bir doktorumuz daha görevinden ayrıldı. Her şeyi denedim, ancak fazla çalıştıkları için şimdi yedek bir doktorumuz bile kalmadı" ifadelerini kullandı.

"Pratisyen hekim yokluğu sadece Oniferi'yi ilgilendiren bir sorun değil" diyen Piras, "Aynı zamanda çevre bölgeler Sarule, Olzai, Nule, Benetutti için de sorun. Diğer bölgelerde de kaçan hekimler var. Bu yüzden artık devam edemeyiz, bu utanç verici bir duruma son vermek için sansasyonel protestolar düzenlenmeye niyetliyim." dedi.

Belediye Başkanı Piras, yaptığı yazılı açıklamada kasabada sağlık çalışanı kalmadığı için, hasta olmanın, tedaviye ihtiyaç duymanın ve koronavirüse yakalanmanın artık yasak olduğunu açıkladı.

İTALYA'DA SON DURUM

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 499 artarak 89 bin 344 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 9 bin 660 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son bir günde testlerin pozitif çıkma oranı yüzde 3,9 olarak gerçekleşti.

Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 570 bin 608'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 437 bin 765'e, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 2 bin 214'e geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 499 artışla 89 bin 344'e çıktı.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 976 artarak 2 milyon 43 bin 499'a yükseldi.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 2 milyon 83 bin 364 oldu. Bunların 732 bin 763'üne ikinci dozu aşı yapıldı.