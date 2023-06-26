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İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun talipleri artıyor. Birçok İtalyan ekibi, 23 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Galatasaray'da Nicolo Zaniolo'nun geleceği merak konusu... 23 yaşındaki futbolcunun adı, birçok Avrupa takımıyla anılıyor.
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Roma'dan sıkıntılı bir şekilde ayrılan Zaniolo, kısa sürede Galatasaray taraftarının beğenisini kazandı. 
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Geçtiğimiz Şubat ayında kadroya dahil olan İtalyan oyuncu, takıma adapte oldu. Sarı kırmızılı formayla kendini yeniden ispatlayan İtalyan futbolcu, tekrardan milli takıma seçildi.
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Zaniolo için İtalya Ligi ekipleri Galatasaray'ın kapısını çalmaya başladı. 
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Özellikle Juventus'un bu transferde ısrarcı olduğu öğrenildi.
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Torino temsilcisi ilk olarak 15 milyon avro artı bir oyuncu teklifini Galatasaray'a iletti. 
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Ancak sarı kırmızılı yönetim, 35 milyon avronun altındaki teklifleri değerlendirmeyi düşünmüyor.
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Juventus'un önümüzdeki günlerde fiyat yükseltmesi bekleniyor. 
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Bir diğer İtalyan ekibi Milan da Zaniolo'yu kadrosuna katmak istiyor.

     
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Nicolo Zaniolo, Galatasaray formasıyla 11 maça çıktı.
  • İtalyan kulüpleri Nicolo Zaniolo'nun peşinde

    Bu karşılaşmalarda 5 kez fileleri sarsan İtalyan futbolcu, 1 de gol pası verdi.

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