İtalyan mutfağından bir lezzet: Kruton (kızarmış ekmek) parçalı sarımsak çorbası tarifi

Ana yemeklerden önce tüketilen çorbalar birçok insan tarafından çokça tercih ediliyor. İtalyan mutfağından ilham alarak hazırlanan kruton (kızarmış ekmek) parçalı sarımsak çorbası ise sizler için hem sağlıklı hem de doyurucu bir seçenek sunabiliyor. İşte, yapılışı...