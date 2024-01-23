İtalyan piyanist Antonio Faraò 27 Ocak’ta CRR’de!

Antonio Faraò’un CRR’de vereceği konser cazseverler tarafından yılın en iddialı caz konserlerinden biri olarak gösteriliyor.

Saat 20.00’de başlayacak konserde Faraò’a, Carlo Bavetta (kontrbas) ve Pasquale Fiore (davul) eşlik edecek.

Sanatçı bir ailede büyüyen Faraò, (annesi tanınmış bir ressam ve şair, babası ise caz davulcusudur) müzik kariyerine çok genç yaşlarda başladı ve Giuseppe Verdi Konservatuvarı'nda eğitim aldı.

REKLAM

Faraò'nun sanat yolculuğu, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Frank Sinatra ve Ella Fitzgerald gibi efsanelerden ilham alarak başladı.

Genç yaşta vibrafon, davul ve sonrasında piyano çalmaya başlayan sanatçı, 1991 yılında Milano'daki “Jazz four Roses Competition Price” ve 1998’de Paris’te düzenlenen “Competition of jazz piano Martial Solal”da birincilik ödüllerini kazandı. 2019’da ise SACEM’de “En İyi Piyano Sanatçısı” olarak ACEG ödülünü aldı.

Faraò, kariyeri boyunca Franco Ambrosetti, André Ceccarelli, Daniel Humair, Mike Clark, Gary Bartz, Lee Konitz, Steve Grossman, Christian McBride, Chico Freeman gibi isimlerle çalıştı ve Toots Thielemans, Jack DeJohnette, Dave Liebman gibi efsanelerle sahne aldı. Ayrıca "Anthony Zimmer" film müziğinde Sophie Marceau, André Ceccarelli ve Londra Senfoni Orkestrası ile Abbey Road Stüdyoları'nda kayıt yaptı.

Enja Records için "Black Inside", "Thorn" ve "Next Stories" gibi albümler kaydeden Faraò, ayrıca Cristal Record ve Cam Record etiketiyle de albümler yayınladı. Herbie Hancock, Wayne Shorter, Marcus Miller, Al Jarreau gibi isimlerle Uluslararası Caz Günü kutlamalarında yer aldı ve "Eklektik" albümüyle Warner Music etiketi altında yeni bir başarıya imza attı.

Faraò, CRR Konser Salonu'ndaki bu konserde, Carlo Bavetta (kontrbas) ve Pasquale Fiore (davul) ile birlikte unutulmaz bir performans sergileyecek.

Konser biletleri 200, 165, 100 ve 50 TL kategorilerinde satışta.