'İtalyan Sinemasıyla Buluşma' 27 Kasım'da İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen 'İtalyan Sinemasıyla Buluşma', çağdaş İtalyan sinemasının en yeni ve dikkat çeken yapımlarını 27 Kasım–3 Aralık tarihleri arasında İstanbul'a getiriyor! Seçkide bu yıl toplam sekiz yapımın Türkiye prömiyeri gerçekleşecek.

Sinema meraklılarının heyecanla beklediği “İtalyan Sinemasıyla Buluşma”, bu yıl 27 Kasım – 3 Aralık 2023 tarihleri arasında on dördüncü kez gerçekleşiyor. İstanbul İtalyan Kültür Merkezi tarafından, Cinecittà’nın değerli işbirliğiyle ve Türkiye’nin İtalyan Büyükelçiliği ve İstanbul İtalya Başkonsolosluğu’nun himayesinde düzenlenen prestijli etkinlik, çağdaş İtalyan sinemasının en güncel ve öne çıkan örneklerinden oluşan bir seçkiyi bir araya getiriyor.

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80. Venedik Film Festivali ve 2023 Roma Film Festivali başta olmak üzere en prestijli uluslararası festivallerde gösterilen ve geçtiğimiz yılın İtalyan film üretimini temsil eden sekiz filmin Türkiye prömiyerini yapacağı 14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma kapsamında filmler, orijinal dilinde ve hem Türkçe hem de İngilizce altyazılı olarak gösterilecek. Gösterimler, Avrupa yakasında Beyoğlu’nda, tarihi Casa d’Italia binasında yer alan İtalyan Kültür Merkezi’nin Tiyatro Salonu’nun görkemli art deco ortamında ve Anadolu yakasında, Kadıköy Belediyesi işbirliğiyle Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek.

FESTİVALDE GÖSTERİLECEK FİLMLER

“IO CAPITANO / KAPTAN BENİM”

14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma başlıklı etkinlik, 96. Akademi Ödülleri’nin En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film kategorisinde İtalya adına yarışacak olan, Matteo Garrone’nin “Kaptan Benim” adlı filmin 27 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00’de Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda gerçekleşecek gösterimiyle başlayacak. 80. Venedik Film Festivali’nde yönetmenlik dalında Gümüş Aslan’a layık görülen ve genç yetenek Seydou Sarr’a Marcello Mastroianni Ödülü’nü getiren film, Avrupa ulaşmak için Dakar’dan ayrılan iki genç adamın macera dolu yolculuğunu anlatıyor. Film, 2 Aralık Cumartesi günü 18.30’da ise Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gösterilecek.

“EL PARAISO / CENNET”

Enrico Maria Artale’nin, Venedik’ten üç ödülle dönen filmi “Cennet”, 28 Kasım Salı akşamı saat 20.00’de Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda, 3 Aralık Pazar günü 14.00’te ise Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de seyirciyle buluşacak. En İyi Kadın Oyuncu (Margarita Rosa De Francisco), En İyi Senaryo ve Arca CinemaGiovani Ödülü – En İyi İtalyan Filmi ödüllerine layık görülen “Cennet”, yönetmenin ikinci filmi.

“TE L’AVEVO DETTO / SANA SÖYLEMİŞTİM”

Ginevra Elkann, olağanüstü bir oyuncu kadrosuyla çektiği “Sana Söylemiştim” adlı ikinci filminde, Roma’ya bastıran ani bir sıcak havasıyla zıvanadan çıkan insanların ve hayvanların hikâyesini anlatıyor. Film, 28 Kasım Salı akşamı 20.00’de Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de, 30 Kasım Perşembe akşamı 20.00’de ise Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda gösterilecek.

“COMANDANTE / KOMUTAN”

80. Venedik Film Festivali’nin Edoardo De Angelis imzalı açılış filmi “Komutan”, 29 Kasım Çarşamba akşamı 20.00’de Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda, 2 Aralık Cumartesi günü 14.00’te ise Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de sinemaseverlerle buluşacak. Sandro Veronesi’nin aynı adlı romanından uyarlanan film, İkinci Dünya Savaşı’nda, okyanusun ortasında verdiği riskli kararla tarihe geçen denizaltı komutanı Salvatore Todaro’nun hikâyesini anlatıyor.

“UNA STERMINATA DOMENICA / SONSUZ PAZAR”

Alain Parroni’nin ilk filmi “Sonsuz Pazar”, 80. Venedik Film Festivali’nin Orizzonti Bölümü’nde Jüri Özel Ödülü’nü ve FIPRESCI Orizzonti Ödülü’nü kazandı. Film, 29 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de, 1 Aralık Cuma akşamı 20.00’de ise Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda gösterilecek.

“INVELLE / HİÇBİR YERDE”

Seçkinin en sıradışı yapımlarından biri olan, Simone Massi imzalı animasyon “Hiçbir Yerde”, 30 Kasım Perşembe günü 18.00’de Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda, 1 Aralık Cuma akşamı 20.00’de ise Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de seyirciyle buluşacak. Yönetmenin ilk filmi olan “Hiçbir Yerde”, 80. Venedik Film Festivali’nde Premio Lizzani Ödülü’nü aldı. 14. İtalyan Sinemasıyla Buluşma kataloğunun kapağında yer alan illüstrasyon da, çok yönlü sanatçı Simone Massi’nin imzasını taşıyor.

“LUBO”

Giorgio Diritti’nin “Lubo” adlı filmi, 2 Aralık Cumartesi akşamı 20.00’de Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda, 3 Aralık Pazar günü 18.30’da ise Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gösterilecek. Mario Cavatore‘nin Il Seminatore adlı kitabından uyarlanan film, 1939 yılında ulusal sınırları Alman işgali riskine karşı korumak üzere İsviçre ordusuna çağrılan bir göçebe sokak sanatçısının hikâyesini anlatıyor.

“C'È ANCORA DOMANI / HÂLÂ UMUT VAR”

İtalyan Sinemasıyla Buluşma etkinliğinin kapanışını ise, Paola Cortellesi imzalı “Hâlâ Umut Var” yapacak. Cortellesi’nin ilk yönetmenlik deneyimi olan ve 2023 Roma Film Festivali’nin açılış filmi olarak gösterilen “Hâlâ Umut Var”,3 Aralık Pazar akşamı 20.00’de Casa d’Italia Tiyatro Salonu’nda izlenebilecek.

'INVELLE / HİÇBİR YERDE'

İtalyan Sinemasıyla Buluşma kapsamında Casa d’Italia Tiyatro Salonu’ndaki gösterimler rezervasyon gerekmeksizin, ücretsiz olarak gerçekleşecek. Sinematek/Sinema Evi Kadıköy’de gerçekleşecek gösterimlerin biletleri ise, salonun internet sitesinden ve gişesinden temin edilebilir.

FİLMLERİN GÖSTERİM PROGRAMI

27 KASIM PAZARTESİ

“Io Capitano/Kaptan Benim” (Yönetmen: Matteo Garrone)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

28 KASIM SALI

“El Paraiso/Cennet” (Yönetmen: Enrico Maria Artale)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim” (Yönetmen: Ginevra Elkann)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 20.00

29 KASIM ÇARŞAMBA

“Comandante/Komutan” (Yönetmen: Edoardo De Angelis)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar” (Yönetmen: Alain Parroni)

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Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 20.00

30 KASIM PERŞEMBE

“Invelle/Hiçbir Yerde” (Yönetmen: Simone Massi)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 18.00

“Te L’avevo Detto/Sana Söylemiştim” (Yönetmen: Ginevra Elkann)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

1 ARALIK CUMA

“Una Sterminata Domenica/Sonsuz Pazar” (Yönetmen: Alain Parroni)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Invelle/Hiçbir Yerde” (Yönetmen: Simone Massi)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 20.00

2 ARALIK CUMARTESİ

'IO CAPITANO / KAPTAN BENİM'

“Lubo” (Yönetmen: Giorgio Diritti)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“Comandante/Komutan” (Yönetmen: Edoardo De Angelis)

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Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 14.00

“Io Capitano/Kaptan Benim” (Yönetmen: Matteo Garrone)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 18.30

3 ARALIK PAZAR

“C'è Ancora Domani/Hâlâ Umut Var” (Yönetmen: Paola Cortellesi)

Casa d’Italia Tiyatro Salonu

Saat: 20.00

“El Paraiso/Cennet” (Yönetmen: Enrico Maria Artale)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 14.00

“Lubo” (Yönetmen: Giorgio Diritti)

Sinematek/Sinema Evi Kadıköy

Saat: 18.30

Tüm filmler orijinal dilinde, Türkçe ve İngilizce altyazılı olarak gösterilecektir.