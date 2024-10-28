İtalyanlar, Zeki Çelik'i topa tuttu!

İtalyan ekibi Roma'da son dönemde işler yolunda gitmiyor. Başkent temsilcisi son olarak Fiorentina deplasmanından 5-1'lik ağır bir yenilgiyle ayrıldı.

Bu karşılaşma sonrası Roma'da hedefteki oyunculardan biri milli futbolcu Zeki Çelik oldu. Zeki'nin Inter maçında gole sebebiyet veren hatasının ardından Fiorentina maçında da penaltıya neden olduğu ve büyük hatalar yaptığına değinildi ve milli futbolcu için, "Onun için karanlık bir dönem." ifadeleri kullanıldı.

12 MAÇTA SÜRE BULDU

Zeki Çelik'in performansı ile ilgili ayrıca, "Diğer çok pek çok maçta olduğu gibi yine kendini gösteremedi. Yapılabilecek tüm hataları yapıyor." ifadeleri yer aldı.