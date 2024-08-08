İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı İtfaiye Dairesi Başkanlığınca hazırlanan raporda zemin üzeri 4 katlı tamamı betonarme binanın zemin katında bulunan işletmede patlamanın meydana geldiği, olay yerine varıldığında alevli ve dumanlı bir şekilde yanmanın görüldüğü belirtilerek, "İşletmenin kapalı olduğu, patlama sonrası içeriden 3 sanayi tipi LPG tüpü, 1 piknik tüpü olduğu tarafımızca tespit edilmiş olup, LPG'nin sızarak dükkan içerisine çok birikmesi ve herhangi bir ısı kaynağı ile temas etmesi neticesi patlama meydana geldiği kanaatine varılmıştır." ifadelerine yer verildi.