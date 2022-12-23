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İTO, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 28,9 zam kararı aldı

İstanbul Ticaret Odası (İTO), meclis toplantısında, İstanbul'da azami 19,05 TL olan ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 28,9 zam yapma kararı aldı. Buna göre; ekmeğin kilogram fiyatı İstanbul'da 1 Ocak'tan itibaren 25 TL'ye çıkacak ve 210 gramlık ekmek yılbaşından sonra 5 TL’ye satılacak

İTO, İstanbul’da ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 28,9 zam kararı aldı
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Şu an 4 TL’ye satılan 210 gramlık ekmek, yılbaşından sonra 5 TL’ye satılabilecek. Alınan kararla İstanbul’da ekmek fiyatı, bir yıl içinde toplam 71,4 oranında zamlanmış olacak. Bu arada İTO tarifesine göre 210 gramlık ekmek bugün 4 TL’ye satılması gerekirken İstanbul'un büyük bölümünde zaten 5 lira fiyatla raflarda yerini alıyor.

EKMEK FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Ekmek üreticilerinin zam talepleriyle ilgili karar alınabilmesi için İTO Meclisi, durumu Yönetim Kurulu'na bildiriyor.

Yönetim Kurulu talebi uygun görürse talep, İl Ticaret Müdürü, İl Tarım Müdürü, İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı, Ticaret Odası ve İstanbul Büyükşehir Belediye yetkililerinin oluşturduğu 5’li komisyona çağrı yapılıyor. Bu komisyonda alınan karar da İTO Meclisi'nde onaylanıyor. Alınan karar ise Ticaret Bakanlığı’na bildiriliyor.

Ticaret Bakanlığı, ekmeğe zam kararına ret yanıtı verse dahi ekmeğin fiyatına karar veremiyor.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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