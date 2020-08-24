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İTÜ ARI Teknokent’in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek’te eğitim teknolojilerinden çevre teknolojilerine, ulaşım teknolojilerinden sağlık teknolojilerine kadar birçok farklı alanda, bu yılın Ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar toplamda 20 milyon TL’yi aştı.

Böylece, İTÜ Çekirdek’te 2020'nin ilk 7 ayında yapılan yatırımlar 2019’un ilk 7 ayında yapılan yatırımları dörde katladı.

Konuyla ilgili konuşan İTÜ ARI Teknokent’in Direktörü ve İTÜ Çekirdek’in Kurucusu Arzu Eryılmaz, "Küresel çapta etkisini gösteren pandemi süreci kuşkusuz tüm dünyadaki şirket ve girişimcileri derinden etkiledi. Ancak bu süreçte Türkiye’nin teknoloji üreten pek çok girişiminin duraksamadan ürünlerini geliştirmeye devam ettiklerini gördük. Verilerimize göre geçen yılın ilk 7 ayında girişimlerimize yapılan yatırım tutarı 4 milyon TL iken, bu sene, Ocak ayından bu yana yapılan yatırımlar dörde katlanarak 20 milyon TL’yi aştı ki yatırım sözleşmesi gereği yatırımını açıklayamayan ve değerlemesi 72 milyon TL‘yi aşan diğer girişimlerimizle birlikte toplam yatırım tutarı, aslında 20 milyon TL’nin çok daha üstünde" dedi.

İTÜ Çekirdek'te yatırım alan girişimler ise şu şekilde sıralandı;