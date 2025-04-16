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        İTÜ'den QS sıralamasında "Mühendislik ve Teknoloji" alanında büyük başarı

        İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kuruluşu QS tarafından açıklanan alan bazlı sıralamalarda "Mühendislik ve Teknoloji" alanında 79. olmalarının kendileri açısından çok önemli olduğunu bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 11:06 Güncelleme: 16.04.2025 - 11:10
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        İTÜ'den QS sıralamasında "Mühendislik ve Teknoloji" alanında büyük başarı
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        İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Rektörü Prof. Dr. Mandal, Türkiye’deki üniversitelerin rollerinin hem bilim hem de yeni oluşan teknoloji diplomasisi kapsamında tüm dünyaya açıldığını, bu durumun hızla artmaya devam ettiğini söyledi.

        Bu bağlamda Türkiye'nin yanı sıra üretilen bilgi ve onu üreten kurumların görünürlüğünün oldukça kıymetli olduğunu dile getiren Mandal, geçmişte üniversitelerin rollerinin yalnızca insan yetiştirmek olduğunu anlattı.

        Prof. Dr. Mandal, araştırma ve teknolojik işbirliklerinde üniversitelerin rolünün çok kritik olduğuna dikkati çekerek, "Bu anlamda değişik kurumlar üniversiteleri sıralandırıyor. Bu yeni bir şey değil, uzun yıllardır var. Ancak yakın zamanda dünya üniversite sıralamalarının yanında alan bazlı sıralamalar da çok daha fazla ön plana çıkmaya başladı" dedi.

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        "MİMARLIK ALANINDA DA 50 İLE 100 BANDINDAYIZ"

        Üniversitelerinin 250 yılı aşkın geçmişiyle birlikte mühendislik ve mimarlık eğitiminde ilk akla gelen kurum olduğunu vurgulayan Mandal, dünyada yapılan sıralama sistemlerini kendilerini yıllık olarak değerlendirme ve geleceğe yönelik yeni hedefler belirlemede araç olarak kullandıklarının altını çizdi.

        Rektör Hasan Mandal, "İTÜ, bu yıl Quacquarelli Symonds (QS) tarafından açıklanan alan bazlı sıralamalarda, özellikle ön planda olduğumuz 'Mühendislik ve Teknoloji' alanında 79. sırada yer aldı. Geçtiğimiz yıl bu sıra 95'ti. Bu bizim için önemli bir gelişme" değerlendirmesini yaptı.

        Sıralamada ilk 100'den itibaren çok daha zorlu bir yarışın içine girildiğini dile getiren Mandal, artık en iyiler kategorisinde olduklarını belirtti.

        Prof. Dr. Mandal, sıralamada 95'incilikten 79'unculuğa yükselmenin oldukça kritik olduğunu, bu başarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

        Bunun yanında mimarlık alanında da 50 ile 100 bandında olduklarına işaret eden Mandal, "Önceki yıl 150 ile 200 bandındaydık. Petrol ve maden mühendisliğinde 44’üncü, makine, imalat ve havacılıkta ise 133'üncü sıradayız. Bunların hepsi, bir önceki yıla göre kayda değer ve önemli atılımlar" ifadelerini kullandı.

        Prof. Dr. Mandal, "QS Alan Bazlı Dünya Üniversite Sıralaması"nda verilen 100 puanın 70'inin itibara dayandığını anlatarak, şöyle devam etti: "İtibar dediğimiz sizin dışınızdaki akademik kurumlar yani üniversiteler ve sizin mezunlarınızı istihdam eden iş dünyası tarafından ne kadar tanındığınızla ilgilidir. Türkiye ve dünyada İTÜ ne kadar iyi tanınıyor? Bazen akademik çıktı önemlidir. Türkiye'deki üniversitelerin akademik çıktısı çok hızlı gelişiyor. Ancak bu kurumların tanınırlığı yani 'Türkiye’de nasıl bir eğitim sistemi var?' ya da 'Hangi üniversiteler iyi?' dendiğinde ilk akla gelen üniversite olmak çok daha önemli. İş dünyasına bakıldığında da 100 puanlık sistemde 70 puan bu itibardan geliyor. Bu nedenle geçtiğimiz yıla göre yaşadığımız iyileşmenin en önemli sebebi itibarımızın artıyor olmasıdır. Esas nihai hedefimiz de bu. Dünyada biri sizinle işbirliği yapmak istediğinde 'İstanbul Teknik Üniversitesi iyi bir üniversite' diyebilmesi önemli."

        İTÜ olarak geleceğe yönelik üretmeye devam edeceklerini belirten Mandal, akademik makaleler ve bu makalelere yapılan atıfları artırmaya çalışacaklarını dile getirdi.

        Rektör Mandal, hem İTÜ'yü daha görünür kılmak hem de uluslararası akademi dünyasında hem de iş dünyasında daha güvenilir olmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydederek, "Hedefimiz gelecek yıllarda daha da ileriye gitmek. Mühendislik ve teknoloji alanında ilk 100 üniversite arasında yer alan tek Türk üniversitesiyiz. Bu da kıymetli. Hedefimiz, ilk 50" şeklinde konuştu.

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