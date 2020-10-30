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İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik İzmir depremini Habertürk'e değerlendirdi

Habertürk'e açıklamalarda bulunan İTÜ Mimarlık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, İzmir'deki depremle ilgili olarak "Haberleşmenin çok yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıkım miktarını, göçen bina miktarının, belki ulaşamayan birkaç yer varsa, çok öyle, daha önce Adapazarı ve Kocaeli'de yaşandığı gibi çok büyük bir yıkım olmadığını görebiliyorum" diye konuştu

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik İzmir depremini Habertürk'e değerlendirdi
HABERTURK.COM

İTÜ Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Oğuz Cem Çelik, İzmir depremini Habertürk'e değerlendirdi.

Prof. Çelik konuşmalarında şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'deki yapı stoğu ne yazık ki, bu büyüklükteki depremleri hatasız, göçmeden atlatacak durumda değil. O bölgede özellikle zemin koşullarının da hiç uygun olmadığını biliyorum. Bayraklı ve Bornova'da. Zayıf malzeme özellikleri olabilir. Özellikle düzensiz taşıyıcı sistemlerden kaynaklanan sorunlar olabilir.

"YÖNETMELİĞİN UYGULANDIĞI BİNALARDA SORUN YOK"

1999'dan depreminden sonra bu konuda epeyce yol alındı. Sonraki yapılan binalarda özellikle 2000'den bu yana, son 15-20 yıldan bu yana, özellikle deprem yönetmeliğinin uygulandığı binalarda böyle bir depremde göçmenin yaşanmayacağı yapı stoğu zaten var.

"BETON PERDELERLE DESTEKLENMESİ LAZIM"

Çok muhtemelen büyük sorunu olan binalarda. Malzeme kalitesi yetersizlik, düzensiz binalar, yetersiz kolon kiriş boyutları olabilir. Burada 8-10 katlı binalar var, bunların bedon perdelerle desteklenmesi gerekiyor.

"BİNALARIN HEMEN DEĞERLENDİRİLMESİ LAZIM"

1999 depreminden bugüne 21 yıl geçti, Düzce depremi Kasım 12'sinde 21. yıldönümünü yaşayacağız. Hızlı bir şekilde hasar olsun ya da olmasın, deprem öncesi ve hemen sonrasında binaların değerlendirilmesi gereği var.

"İZMİR'İN ZEMİN SORUNLARI VAR"

İzmir'deki yapı stoğunun özellikle betonarme yapılar çoğunlukta olduğu için Türkiye'nin çok yerinden çok farklı değil, tam tersine İzmir'de zemin problemi var. Zemin maalesef üst yapıları etkiliyor, daha kötü bir sonuçla karşılaşabiliyoruz. İzmir'in maalesef fazlalılığı yok zayıf noktası var.

"ÇOK BÜYÜK BİR YIKIM OLMADIĞI GÖZÜKÜYOR"

Haberleşmenin çok yaygın olduğu bir dönemdeyiz. Bu yıkım miktarını, göçen bina miktarının, belki ulaşamayan birkaç yer varsa, çok öyle, daha önce Adapazarı ve Kocaeli'de yaşandığı gibi çok büyük bir yıkım olmadığını görebiliyorum. Bir kez daha söylüyorum, mevcut yapıların hasar görmediği anlamına gelmiyor. Güçlendirme ihtiyacı olan binaların bir an önce güçlendirilmesi gerekir diye düşünüyorum.

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