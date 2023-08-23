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        Haberler Yaşam IV. Müzik Terapi Kampı Pelitköy'de başlıyor

        IV. Müzik Terapi Kampı Pelitköy'de başlıyor

        Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Müzik Terapi Kampı, 25 Ağustos'ta Ayvalık ve Burhaniye arasında bulunan Pelitköy'de başlıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 23.08.2023 - 11:05
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        IV. Müzik Terapi Kampı, bu sene 25, 26, 27 Ağustos tarihlerinde Ayvalık yakınlarında yer alan Pelitköy'de düzenlenecek.

        Kamp, T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü GETAT (Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi) Daire Başkanlığı tarafından önceki yıllarda açılan, Müzik Terapi Eğitim Programı mezunu olup Sertifikalı Müzik Terapi Uygulayıcısı olmaya hak kazananların katılımı ile gerçekleştirilecek.

        Kampın koordinatörlüğünü, sertifikalı müzik terapi uygulayıcısı olan Dr. Ayla Aksoy Güneri ve Ph. Dr. Cem Güneri yürütecek.

        Kampta Prof. Dr. Bora Büken, Dr. Zuleyha Abdullayeva, Dr. Metin Özkan, Dr. Dt. İlkay Duman, Ph. Dr. Cem Güneri, Dr. Ayla Aksoy Güneri ve diğer akademisyenler alanla ilgili çeşitli konularda sunumlar yapacak.

        *Haberin görseli Shutterstock'tan alınmıştır.

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        #Müzik Terapi Kampı
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