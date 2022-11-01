Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'ya 4-1 kaybettiği maçta verdiği tartışmalı kararlar ile gündem olan Hırvat hakem Ivan Bebek, Dinamo Kiev maçına 4. hakem olarak atandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; karşılaşmayı Hırvatistan'tan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin hakemleri belli oldu.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı. Olaylı hakem, bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.