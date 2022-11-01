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Ivan Bebek Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına atandı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hakemleri belli oldu. Sarı-lacivertlilerin 2014-15 sezonundaki olaylı Braga maçında görev yapan Ivan Bebek'in, Dinamo Kiev karşılaşmasına 4. hakem olarak atanması dikkat çekti

Ivan Bebek Dinamo Kiev-Fenerbahçe maçına atandı! - Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu 6. maçında deplasmanda Dinamo Kiev ile oynayacağı mücadelenin hakemleri belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre; karşılaşmayı Hırvatistan'tan Duje Strukan yönetecek. Strukan'ın yardımcılıklarını ise Bojan Zobenica ve Alen Jaksic yapacak.

IVAN BEBEK 4. HAKEM

Fenerbahçe'nin 2014-15 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Braga'ya 4-1 kaybettiği maçta verdiği tartışmalı kararlar ile gündem olan Hırvat hakem Ivan Bebek, Dinamo Kiev maçına 4. hakem olarak atandı.

HAKEMLİK HAYATI ZORA GİRDİ

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi 2017 listesinde 1'inci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

Bebek, o yıldan sonra sadece 2019-2020 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde bir maç yönetti. Dinamo Kiev ile Brugge arasındaki Devler Ligi eleme maçı 3-3 sona ererken 2 kırmızı kart çıktı. Ivan Bebek bu sezon ise sadece 1 Avrupa Ligi maçında görev aldı. Mücadelede Leicester City, Legia Varşova'ya 1-0 kaybetti.

SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Öte yandan 2019 yılında Hırvatistan Ligi'nde oynanan Hajduk Split - Lokomotiva Zagreb mücadelesindeki hatalı yönetimiyle tepki toplayan Bebek, bir gece kulübü önünde saldırıya uğradı. Olaylı hakem, bir grup taraftar tarafından önce sözlü olarak taciz edildi ve ardından fiziksel saldırıya uğradı. Hırvatistan Futbol Federasyonu olayı kınarken saldırganların derhal bulunması için devlet organlarına çağrıda bulundu.

Ivan Bebek'in 26 Eylül 2021'de Hajduk Split ile Lokomotiva Zagreb maçından sonra ses kaydı da ortaya çıkınca, Hırvatistan Futbol Federasyonu Ivan Bebek'in savunmasını isteyerek hakkında soruşturma başlatmıştı. Bebek bir süre açığa alınmıştı.

TRABZONSPOR'A ALMAN HAKEM

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Trabzonspor'un Ferencvaros'u ağırlayacağı karşılaşmada ise Alman hakem Harm Osmers düdük çalacak.

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un maçlarını yönetecek hakemler ise şöyle:

Medipol Başakşehir - Hearts: Goga Kikacheishvili (Gürcistan)

Slavia Prag - Demir Grup Sivasspor: Rade Obrenovic (Slovenya)

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