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İVME Finansman Paketi’nin detaylarını Bakan Albayrak açıklayacak

HABERTURK.COM / Ajanslar

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, İVME Finansman Paketi’ni bugün saat 13.30’da gerçekleştireceği toplantıda açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak

İVME Finansman Paketi adı verilen imalatçı ve ihracatçı şirketlere destek sağlayacak kredi paketinin detayları bugün belli olacak. Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak paketi bugün saat 13.30’da gerçekleştireceği toplantıda açıklayacak.

3 KAMU BANKASIYLA HAZIRLANDI

Bakan Albayrak, geçtiğimiz hafta katıldığı bir TV programında 3 kamu bankasıyla imalat ve ihracat sektörünü destekleyecek bir paket hazırladıklarını açıklamıştı. Bakan Albayrak “Uzun vadeli, Türk Lirası bazlı, düşük maliyetli, Türkiye’nin ithalata bağımlılığıyla ilgili sektörlerde üretim kapasitesini pozitif etkileyecek bir paketi mayıs-haziran gibi açıklayacağız" demişti.

 

 

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