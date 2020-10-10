İyi Günde Kötü Günde 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

İyi Günde Kötü Günde dizisin nikah masasında terk edildiği adamın düğününü organize etmek zorunda kalan Leyla ve gitmesinin nedenini herkesten saklayan Sarp'ın ilginç hikayesini ele alıyor.

İYİ GÜNDE KÖTÜ GÜNDE 6. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

İyi Günde Kötü Günde dizisinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz burada yer alacak.

Leyla, Sarp’ın sahte iş teklifi oyununu ortaya çıkartmıştır. Artık eskisinden de güçlü ve kararlıdır. Sırf Sarp’a inat Melisa ile onlara yeryüzünün gördüğü en güzel düğünü yapacaktır.

Sarp da Leyla’nın bu hamlesine karşılık vermekte geç kalmaz. Leyla’nın gitme kararıyla, Sarp’ta Melisa ile birbirlerine ne kadar aşık olduklarını gösterme planı yapar. Sarp’ın annesi Perihan, Leyla’yı nereden tanıdığını anlamaya çalışmaktadır.

Bu yüzden devamlı Leyla ile görüşmek ister. Sarp her seferinde bir bahane bulup ikiliyi bir araya getirmemeye çalışır. Bu bahanelerden biri de tadım yapmak için hep beraber üniversiteden arkadaşı Ediz’in bağ evine gitmektir.Leyla, Sarp ve Melisa başlarına ne geleceklerini bilmeden bağ evine doğru bir yolculuğa çıkarlar.