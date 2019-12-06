İyi hal modası!

Ankara’da 20. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'nun 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis kararı 'iyi hal'den müebbet hapse indirildi. Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un da yarı açık cezaevinden firar eden bir suç makinesi cani olması vicdanları sızlattı. Can Baytak, vahşi cinayetleri ve 'iyi hal'in modasını çizdi...
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