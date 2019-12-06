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İyi hal modası!

Şiddet kanayan yaramız, işlenen cinayetlerin sayısını toplamak dahi güçleşiyor. Toplum en ağır cezayı beklerken uygulanan iyi hal tartışılıyor. Habertürk çizeri Can Baytak, hem bu vahşi cinayetleri hem de iyi hal tartışmasını çizgilerine taşıdı

iyi hal indirimi
HABERTURK.COM

Ankara’da 20. kattan şüpheli şekilde düşerek hayatını kaybeden Şule Çet’in ölümüne ilişkin davada sanık Çağatay Aksu'nun 'ağırlaştırılmış müebbet' hapis kararı 'iyi hal'den müebbet hapse indirildi. Ordu'da evinin önünde bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç'un da yarı açık cezaevinden firar eden bir suç makinesi cani olması vicdanları sızlattı. Can Baytak, vahşi cinayetleri ve 'iyi hal'in modasını çizdi...  

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