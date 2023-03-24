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HABERTURK.COM

14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler için geri sayım devam ederken İYİ Parti'de 3379 kişi milletvekilliği adaylığı için başvuruda bulundu.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "28.Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik aday adaylığı başvurularımız bugün sona ermiş olup, 3379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.