3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı'nda Kürşad Zorlu, Oktay Vural, Ayyüce Türkeş, Buğra Kavuncu ve Birol Aydemir'in yer alması bekleniyor. Kadın kotası dolayısıyla GİK üyeliğinden istifa eden Ümit Dikbayır için ise Genel Başkan Akşener'in yetkisini kullanarak yeniden divana alabileceği belirtiliyor.

İYİ Parti 24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştirdi, yeni Genel İdare Kurulu belirlendi. Şimdi gözler başkanlık divanında. Hafta başında Genel İdare Kurulu'nun toplanması ve yeni Başkanlık Divanı'nın oluşturulması bekleniyor. Yeni dönemde divandaki isim sayasının da artabileceği belirtiliyor.