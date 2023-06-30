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Haberler Gündem Politika Son dakika: İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı oluşuyor
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İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı oluşuyor

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı geçtiğimiz hafta tamamlandı. İYİ Parti Başkanlık Divanı'nın oluşması beklenirken, Divan'a girecek isimler de belli olmaya başladı

Son dakika: İYİ Parti'de yeni başkanlık divanı oluşuyor
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3. Olağan Kurultayını gerçekleştiren İYİ Parti'de yeni Başkanlık Divanı'nda Kürşad Zorlu, Oktay Vural, Ayyüce Türkeş, Buğra Kavuncu ve Birol Aydemir'in yer alması bekleniyor. Kadın kotası dolayısıyla GİK üyeliğinden istifa eden Ümit Dikbayır için ise Genel Başkan Akşener'in yetkisini kullanarak yeniden divana alabileceği belirtiliyor.

İYİ Parti 24 Haziran'da 3'ncü Olağan Kurultayını gerçekleştirdi, yeni Genel İdare Kurulu belirlendi. Şimdi gözler başkanlık divanında. Hafta başında Genel İdare Kurulu'nun toplanması ve yeni Başkanlık Divanı'nın oluşturulması bekleniyor. Yeni dönemde divandaki isim sayasının da artabileceği belirtiliyor.

KİMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

Yeni Başkanlık Divanı'nda Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'nun yer almasına kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca, MHP Eski Grup Başkanvekili Oktay Vural ile Alparslan Türkeş'in kızı Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş, İstanbul Milletvekili ve İstanbul Eski İl Başkanı Buğra kavuncu, Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ve TÜİK eski başkan yardımcısı Birol Aydemir'in de yeni divanda yer alması bekleniyor.

"AKŞENER, ÜMİT DİKBAYIR İÇİN YETKİSİNİ KULLANABİLİR"

Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, kongredeki seçim sonrası kadın kotası nedeniyle Genel İdare Kurulu üyeliğinden düşmesine ilişkin tartışmalara son noktayı koymuş asil üyelikten istifa ettiğin duyurmuştu. Yeni dönemde Genel Başkan Meral Akşener'in tüzüğün kendisine verdiği yetkiyi kullanarak Dikbayır'ı yeniden Başkanlık Divanı'na alması bekleniyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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