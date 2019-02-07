İYİ Parti Genel Merkezi’nden yapılan açıklamada, yerel seçimlerde HDP ile işbirliği yapılacağı iddiaları yalanlandı. Açıklamada, “İYİ Parti yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği protokolü imzalamış ve bunun dışında hiçbir siyasi parti ile muhataplık ilişkisi oluşturmamıştır” denildi.

İYİ Parti’den 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde HDP ile işbirliği yapılacağı iddiaları üzerine yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, CHP ile işbirliği protokolü imzalandığı vurgulanırken, “İYİ Parti yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi ile bir işbirliği protokolü imzalamış ve bunun dışında hiçbir siyasi parti ile muhataplık ilişkisi oluşturmamıştır. HDP ile işbirliği varmış gibi, gerçek olmayan ve bunun da ötesinde, çirkin bir siyasi tezgahın ürünü olan iddialar, sadece sahiplerini bağlar” denildi.

“HDP’nin, “İYİ Parti’nin seçime girdiği her yerde aday çıkaracağız” açıklaması hatırlatılarak şu ifadeler kullanıldı:

“Her siyasi parti istediği yerde aday çıkarabilir. Bu konu ve karar İYİ Parti’nin ilgi alanında değildir. Iğdır ve Ahlat’ta aday çıkarmayarak ilan ettiğimiz duruş ve niyet, İYİ Parti’nin yol haritasının özetidir. Iğdır’da iki ayrı aday çıkararak kime avantaj sağlayacakları hususu da bizim değil, Ak Parti ve MHP’nin sorunudur. İYİ Parti’nin tek başına seçime girdiği yerlerde, zaten aday ilan eden HDP’nin son açıklaması, gerçek tabloyu göstermesi bakımından son derece faydalı olmuştur. İYİ Parti, hangi siyasi partinin, nerede ve nasıl yarışacağına karışmadığı gibi, haksız ve ahlaksız ithamlara karşı hayatın olağan akışının gereğini yerine getirmeye devam edecektir.”