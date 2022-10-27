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İYİ Parti'den Hüseyin Baş açıklaması

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında, "Bizi Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz" ifadelerini kullanmıştı. Bu açıklamanın ardından İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, "Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" paylaşımında bulundu

İYİ Parti'den Hüseyin Baş açıklaması - En son haberler
İYİ Parti'den Hüseyin Baş açıklaması
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HABERTURK.COM

Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir televizyon programında, "Bağımsız Türkiye Partisi olarak biz, Türkiye'de başkanlık sisteminin değişmesi, parlamenter sisteme geçiş, Türkiye'nin ekonomisinin bozukluğu noktasında hem fikiriz. Bu hükümeti değişmemiz lazım. Dolayısıyla biz parti kadroları olarak Milet İttifakı'na destek veririz, içinde oluruz. Bizi Millet İttifakı'na alsınlar. Daha açık bir çağrı da olamaz. Almıyorlarsa da bunu açıklasınlar. Çünkü bunu milletimiz istiyor, bunu vatandaş istiyor." ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Görülmektedir ki kaygılarımızın ve hassasiyetimizin ortaklığı milletimizin geleceği için yegane buluşma noktamızdır. Büyük Türkiye idealine inanmış Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ve İYİ Partimiz sizleri Millet İttifakı’nda görmekten mutluluk duyacaktır" paylaşımında bulundu.

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