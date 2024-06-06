İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Aksakal ile görüştü
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile bir araya geldi.
Ankara'da siyasi parti liderlerinin görüşme trafiği devam ediyor.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ile İYİ Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Partiden yapılan açıklamaya göre, Dervişoğlu'nun genel merkezdeki makamında gerçekleşen görüşmede İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Enver Yılmaz, Mali İşler Başkanı Ersin Beyaz ve Teşkilat Başkanı Hasan Toktaş da hazır bulundu.