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HaberlerGündemİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, '3 Mayıs Türkçülük Günü' nedeniyle mesaj yayınladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den '3 Mayıs Türkçülük Günü' mesajı
DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, görüntülü mesajında 30'uncu bağımsızlık yıl dönümlerinde Türk dünyası ile iş birliğinin gerçekçi ve somut projelerle yürütülebilmesi için, 9 temel ilke ve hedefin hayata geçirilmesinin bir zorunluluk olduğunu söyledi. Akşener, iktidarı bu ilke ve hedefler doğrultusunda gerekli adımları atmaya çağırarak şunları söyledi:

"Türk dünyasının iş birliğinde; 'mevcut kazanımların korunması', 'egemen eşitlik' ve 'karşılıklı anlayış' ilkeleri, ilişkilerin yürütülmesinde vazgeçilmez bir öneme sahip olmalıdır. Türk dünyasında bütünleşme sürecinin ilerletilmesi diğer uluslararası organizasyonların bir alternatifi olarak değil, bağımsız bir medeniyet ve ekonomik yükseliş projesi olarak tasarlanmalıdır. 'Dilde, fikirde, işte birlik' anlayışıyla, üye ülkelerin ortak ve karşılıklı çıkarları esas alınarak her alanda ilişkilerin geliştirilmesi hedeflenmelidir. Türk dünyasının ekonomik potansiyelini harekete geçirebilmek ve etkili bir güzergâh hâline gelebilmesi için Trans-Hazar Koridoru'nun işlerlik kazanması büyük önem taşımaktadır. Bu doğrultuda öncelikle söz konusu koridorun tüm ülkeler açısından bütünleştirici ve katkı sağlayıcı olabilmesi sağlanmalıdır. Bu hedefe uygun olarak nakliye ve gümrük konuları başta olmak üzere sahada yaşanan problemler bir an önce giderilmeli ve gerekli kararlar alınmalıdır. Türkiye'nin dış politikadaki hataları, Türk dünyası ilişkilerinden uzak tutulmalı ve bu ülkelerin hassasiyetlerini zedelemesine asla izin verilmemelidir. Bu doğrultuda üye ülkelerle olan projelerin etkinliği ve ülke içerisindeki kurum ve kuruluşların koordinasyonu açısından ivedilikle bir 'Türk Dünyası Bakanlığı' kurulmalıdır. Böylelikle dağınık hâldeki tüm işler ve paydaşlar tek çatı altında uyumlaştırılmalıdır. İYİ Parti olarak bizler; paydaş ülkelerin birbiriyle yakın iş birliğinde olduğu, güçlü bir Türk dünyasının hem ülkemizin hem de kardeş ülkelerimizin kalkınmasında kritik öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Güçlü Türk dünyasının, güçlü Türkiye demek olduğuna inanıyoruz. Bu vesileyle tüm Türk dünyasının, 3 Mayıs Türkçülük Günü'nü kutluyorum."

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