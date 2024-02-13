İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu: İBB'yi kazanmak için iddialıyız

İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Buğra Kavuncu'nun Habertürk'ten Mehmet Akif Ersoy'a verdiği yanıtlardan öne çıkan başlıklar şöyle:

Biz bir ittifak yaptık. CHP İstanbul'dan büyükşehirden belediye başkan adayı göstermişti 2019'da. Bizim kendisiyle tanışıklığımız ittifak kararı alındıktan sonra, partisi tarafından aday gösterilmesiyle başladı. Ben o dönem il başkanıydım. Seçim döneminde koşturdu. Salip oluğumuz şuur ve sorumluluk gereği, İstanbul'un sorunlarını, anlamak, dinlemek ve bunu da yetkililere iletmekti. İstanbul'un meselelerin tamamı belediyeyle alakalı değil. Okul problemi var, Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmek durumundasınız. Ayrı iki siyasi partideniz. Partilerimizin aldığı kararlar doğrultusunda sorumluluğu yerine getiririz.

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"BİRÇOK ALANDA EKSİKLİKLER TESPİT ETTİK"

Kampanya mottomuzda 'Daha iyisi var' diye çıktık. Sayın İmamoğlu'nun iyi niyetli çabaları oldu. Fakat eksik kalan alanlar da var. Her zaman daha iyisi vardır. İstanbul'da deprem konusu büyük problem. Kentsel dönüşüme tabi tutulacak, yenilenecek sözü verilen çok sayıda binanın hala tamamlanmadığını görüyoruz, bu bir eksik. Bununla ilgili çok ciddi projeler de hazırladık. Trafik diğer bir konu. İstanbul'un kronikleşmiş sıkıntıları var. Müdahale edilmesi gereken, düzeltilmemiş, düzeltilmeye muhtaç bir çok alanda eksik tespit ediyoruz.

"31 MART SEÇİMLERİ NORMAL DEĞİLDİ"

2019'da hakikaten garip bir seçim yaşadık. 31 Mart'ta seçimde 13 bin 500 oy farkı vardı. Seçim iptal edildi. O iş bir belediye seçimi olmaktan çıktı. Normal olmayan, anormal durumun getirdiği beraberinde etkiler oldu. Ve daha sonra yenilendi, ikinci seçimde 800 binin üzerinde farkla o zamanki Millet İttifakı'nın adayı seçimleri kazandı. İstanbul gibi metropelde üzerinde hassasiyetle titrenmesi gereken alanlar var iken belki de vakit o anlamda kullanılmadı. 2019'daki seçimden sonra İstanbul'ın dışında farklı bir odak noktası belirlerseniz, Ankara'daki hükümet sizi rakip olarak görmeye başlarsa ortak alınması gereken birçok karar da alınamıyor.

"YENİ BİR SOLUĞA İHTİYAÇ VAR"

Seçmen bizim almış olduğumuz kararı anlamış. Sahadaki tepkiler son derece olumlu. İki kutup arasına sıkışmış siyaset olarak tanımlıyoruz. İstanbul'un kronikleşmiş problemlerinin çözümünde bu iki kutbun hiçbir şekilde olumlu netice vermediğini, yeni bir soluğa, yeni bir yola ihtiyaç olduğunu ve bunun için iddia ortaya koyduğumuzu seçmenimiz çok net olarak anlamış.

"İBB'YE SADECE 2 YÖNETİCİ VERDİK"

Bizim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne seçimler bittikten sonra biz aranan pozisyonlar için istenilen özelliklere sahip arkadaşları tavsiye ettik. Bütün tavsiye ettiğimiz arkadaşlar içerisinden sadece 2 tane arkadaşımız vardı. Biri de geçtiğimiz ay ayrıldı. Bunlardan bir tanesi güvenlik uzmanı Ahmet Can Buğday'dı. Bir diğeri de o dönem Ali Sukas'ı tavsiye etmiştik. Kendisi orman mühendisidir. Bu iki isim dışında İBB'de İYİ Parti'nin 70'ye yakın üst düzey isimleri arasında yoktur.

"HEDEFİMİZ ÇOK NET: BİZ İDDİALIYIZ"

Bizim beklentimiz belediyeyi kazanmak. Aldığın oy oranına göre başarılı veya başarısız olduğun netleşecek bir seçim değil. Hedefi net olarak söylüyorum; biz iddialıyız. İstanbul'u çok iyi tanıdığımızı düşünüyoruz. İstanbul'da 3 proje yönettik. İstanbul'u yönetecek, trafik, kentsel dönüşüm ve iddia ediyorum sığınmacı problemini çözecek kadronun bizde olduğu aşikar. Kazanmak için yola çıktık. Sonuçta bir oy oranı çıkacak ortaya. Kazanırsak başarılı, kaybedersek kendimizi başarısız addedeceğiz.