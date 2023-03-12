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İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, Kahramanmaraş'ta afet koordinasyon merkezini ziyaret etti

İYİ Parti lideri Akşener, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta ziyaretlerde bulundu. Akşener, burada yaptığı açıklamada, "Çok şiddetli bir depremi, şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Bu saatten sonra, gelin bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesi ile belediyenin imkanlarını yan yana getirerek, vatandaşa hizmet edin" ifadelerini kullandı

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DHA

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip, "Çok şiddetli bir depremi, şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Bu saatten sonra, gelin bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesi ile belediyenin imkanlarını yan yana getirerek, vatandaşa hizmet edin" dedi.

DHA'nın haberine göre deprem felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen Meral Akşener'i, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş karşıladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Koordinasyon Merkezi'nde çocuklar için oluşturulan alanı ziyaret eden Akşener, çalışmalara ilişkin de bilgi aldı. 37 milletvekili ve Başkanlık Divanı'nın tamamı ile sahaya indiklerini belirten Akşener, "Herkes çalıştı; kesinlikle şuculuk, buculuk yapılmadan çalışıldı. Devletin kurumlarına, iktidara yapması gereken işleri de ilettik. AFAD ilgiliyse AFAD'a, bakanlık ilgiliyse ona ilettik. Bizim hedefimiz; bir kişinin canının kurtarılması için ne gerekiyorsa yapmak üzerineydi; o şekilde de devam ettik. Hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarım da takmadı" dedi.

Deprem bölgesindeki ilk manzaranın büyük bir afete işaret ettiğini belirten Akşener, doğru koordinasyonun yapılamadığını söyledi. Akşener, "Sayın Erdoğan saat 08.00'de bütün partilerin genel başkanlarını toplayıp, fikirlerimizi alsaydı, insanları birleştiren bir tutum sergileseydi; çok daha hızlı ayağa kalkardık. Millet, Cumhur İttifakı demeden, şu, bu siyasi parti demeden bu yapılabilirdi. İki imkanı yan yana getirebilseydi; yine çok hızlı bir toparlanma, çok hızlı bir organize olma hali olurdu. Afet, felakete dönüşmeyebilirdi" diye konuştu.

"BİRLİKTE KUVVET DOĞAR"

Marmara depreminden sonraki süreci anlatıp, örnek veren Akşener, "O dönemde MHP, ANAP ve DSP'nin iktidarı vardı. Kocaeli'den sorumlu Devlet Bakanı Hasan Gemici beyefendiydi. Her sabah 09.00 ile 09.30 arası bir toplantı yapardı; bütün siyasi partiler, milletvekilleri, herkes bir görev alırdı. Ben de muhalefet partisinin kadın milletvekiliydim. Kadın ağırlıklı bölgelere giderdim, aldığım bilgileri getirirdim ve ertesi sabah ilgili bakanlar eldeki imkanları yaparlardı. Ne demek istiyorum? Birlikte kuvvet doğar. Sayın başkanım; bu yaptığınız hizmetlerden dolayı Allah bin kere razı olsun. Burada tek başına çalışmak gerçekten zor. Burada, devletin kurumları devreye girmek zorundadır" dedi.

"BU AYRIŞMAYI ORTADAN KALDIRIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenip, çağrı yapan Akşener, "Çok şiddetli bir depremi, şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Bu saatten sonra, gelin bu ayrışmayı ortadan kaldırın. Merkezi hükümetin bütçesi ile belediyenin imkanlarını yan yana getirerek, vatandaşa hizmet edin. Bizim koordinasyonumuzda vatandaşlarımızın da imkanları ile deprem bölgelerine 656 TIR gönderdik, ulaşmasını sağladık. Fakat bu yetmiyor. Siyasi bir parti olmaktan çıktık, çok büyük bir STK haline döndük. Çünkü birçok şeyde şüphe vardı; yolsuzluklar, yanlışlıklar ve daha sonra ortaya çıkan Kızılay'ın çadır satma sebebi gibi konular. Sıradan vatandaşın yardım etmek istediği ama yer bulamadığı ortamda; STK gibi çalıştık ve 656 TIR gitti. Bunun yanında 254 konteyner sağlamışız" dedi.

"MİLLETE HİZMET EDİN"

Akşener, şöyle devam etti: "1999'u yaşamış bir depremzede olarak söylüyorum. Güçler ve ekonomi birleştirilmediği takdirde bu işin altında kalkmak zorlaşır. Sadece belediyelerimizin bunları yapması imkansız. Elbette yapacaklar; Mansur ve Ekrem başkan yapacak. Fakat ekonominin bu kadar berbat olduğu bir süreçte bu insanların da yürütmesi zor. Onun için 2 aylık süreçte bu insanlara acı çektirmeyin. Hizmet yapmak; seçmenin velinimet olduğu bir rekabettir. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Fakat bu kafada giderseniz askere, tez alırsınız tezkere. Millete hizmet edin."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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