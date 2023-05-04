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İYİ Parti Lideri Meral Akşener Edirne'de konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de halka hitap etti

İYİ Parti Lideri Meral Akşener Edirne'de konuştu
HABERTURK.COM

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de halka hitap ediyor...

Akşener'in konuşmalarından öne çıkan başlıklar şöyle:


Bu seçim bir savaş değil, biz düşman değiliz. Burayı şereflendiren sizler işgal gücü değilsiniz. Siz milletsiniz. Bu milletin bir parçasısınız. Siz seçmensiniz. Hangi partiye oy verirse versin seçmen velinimettir. Biz herhalde gelecek bir hafta daha da vahim, daha da berbat şeyler yaşayacağız. Şimdi 'Sana söz bitanem' yazıyor şurada. Ya arkadaşlar bugün Recep Bey de aynısını söylemiş. Asayişten sorumlu bir arkadaş var. Kafayı taktı erkek-erkek evliliğine. Şimdi yani sınırlar kevgire dönmüş, Türkiye göçmen hendeği olmuş. Biz kazanırsak erkek erkeğe evliliği serbest bırakacakmış, hayda. Çocuklar bu nasıl bir fantazi dünyası? Erkeklerle hayvanların evlenmesini de serbest bırakacakmış. Bunu düşünmek gerçekten Edirne'de yaşayan, Türkiye'de yaşayan bütün psikiyatristleri bu arkadaşları muayene etmek için göreve çağırıyorum. Yaşını başını almış bir arkadaşımız aynı zamanda çok enteresan, Başbakanlık yaptı, İstiklal Marşı'nı kağıttan okuyamadı ama biz işgal güçleriymiş. Bay Kemal'e bir oy vereceksiniz, bir oy da Meral'e vereceksiniz. Dolayısıyla siz oldunuz işgal güçleri. Yahu arkadaş sen ne oldun? AK Parti'ye oy verirseniz siz istiklal mücadelesi yapanlarsınız.

"MECLİS KÜRSÜSÜNDEN CIVIK CIVIK FETÖ'YÜ ÖVÜYORDUN"

Recep Bey çıkmış, 'Bir soğana bir patatese beni kurban etmeyin' diyor. Buradan söyleyeyim, patates soğan güle güle Erdoğan. Patates soğan yiyemeyenler sayın Erdoğan'ın iktidarını yiyecekler inşallah. Biz iktidarı kazanırsak şampanya ile kutlayacakmışız. Ve fakat şampanya biz içecekmişiz, bu arkadaşın dediğine göre onlar kazanırsa tertemiz alınlarıyla secdeye varacaklarmış. Buraya devreye kul hakkı giriyor. Muhterem o kadar hırsızlık yaptınız ki, o alında tertemizlik yok koca bir kara var kara! Kul hakkı yediniz kul hakkı. 82 puan alan gencimizi AK Parti içinde ayısı, dayısı yok diye atamadınız, ayısı, dayısı var diye 52-54 puanları alanları atadınız. Sizin alnınızda kara var, haram var. Bu arkadaş konuşma yapmaya çıkardı ben Meclis'te iken. Bir cıvık bir cıvık FETÖ'yü överdi. Bazen CHP'den hırr olur, o zaman bu FETÖ'yü öven aslan kesilir 'Vay efendim Fetullah Gülen hocaefendi hazretleri' derdi. Nereden nereye? Sen o Meclis kürsüsünde FETÖ için cıvık cıvık onu öven adamdın.

"HAVZA TARIMI YAPACAĞIZ"

Sulama kanallarınız halloldu mu, Ergene temizlendi mi? Pirinci siz üretiyorsunuz, marketlerde Yunanistan'ın pirinci, Kanada'nın mercimeği, Sırbistan'ın eti satılıyor. Edirne veya başka şehrin çiftçisi oturup ağlasın. Et, mercimek, nohut, mısır, pirinç ithal, saman ithal yahu arkadaş ithal etmediğin ne kaldı? Biraz akıl, bilim, hukuk, adalet ithal etsene, hem onlar bedava. Edirne'nin tarıma dair, sulamaya dair, sulu tarım yapılmasına dair ne eksikliği varsa, bitirilmeyen hangi kanalı, barajı varsa biz yapacağız. Köylerde tarım üretimi yapma kararı verirseniz 5 yıl boyunca evli iseniz eşiniz ve sizin, kadın ve erkek olarak BAĞKUR ya da SSK primlerini biz ödeyeceğiz. Havza tarımı yapacağız. Önceden fiyatı ilan edeceğiz. Ondan sonra girdiler düşsün diye mazotta besiciler için aynı zamanda yemde, gübrede, elektrikte sübvansiyonu en başında uygulacağız. Sonuç itibariyle önceden ilan ettiğimiz fiyat gerçekleşti, satın alacağız. Fazlası gerçekleşti istediğinize satacaksınız. Diyelim ki aşağıda gerçekleşti üretim, yine ilan ettiğimiz fiyattan alacaksınız.

"2 YIL İÇİNDE TAMAMINI GÖNDERECEĞİZ"

Edirne'yi dünyanın incisi yapmak mümkün Edirne'yi. 25 bin kayıtlı işsiz var. Bunların büyük çoğunluğu genç ve üniversite mezunu. Biz turizm şehri haline ki 1 yılda getirebiliriz. O takdirde işsiz genç kalmaz bu şehirde. Oteller dolar taşar, yeni oteller açılır. Mesela ciğer. Edirne'nin dışında kim yaparsa yapsın aynı ciğer yok kardeşim. Bunun gerçekten pişmiş olarak ihracı mümkün. Bugün Recep Bey inciler saçtı. Yani o 'bayan' ben oluyorum. Bu bayan sözde milliyetçi, salağın teki de çıkmış fason milliyetçi diyor. Biz 40 kişiyiz birbirimizi biliriz muhterem. Ben Suriye'nin kuzeyinde kurulacak olan Kürt devletine onay veriyormuşum. Bunu söyleyen Recep Bey. Muhterem o bölgeyi bu hale getiren sensin, Arap nüfusunu aldın Türkiye'ye, boşalttın orayı bu konuyu bu hale getirdin. Başlı başına hesap vereceksin hesap! Senden bizatihi ben hesap soracağım. 10 milyon diyorlar, 8 milyon, 6 milyon diyorlar, onun bile hesabı yok. Suriyeliyi bu ülkeye aldın, Türkiye'yi sığınmacı hendeği haline getirdi. Duy Recep Bey! 2 yıl içerisinde bunların tamamını göndereceğiz inşallah. Muhterem bana diyorsun ki PKK'lı. Hahaha! Sanki Habur rezaletini ben yaptım, megri megriden sanki konfetileri ben üfledim. Atatürk'ün ve Türk bayrağının çadır mahkemelerinden çıkarılmasına sen sağladın Recep Bey! Zaten Atatürk'ü uyuz olduğunu biliyoruz da Türk Bayrağı ile ne işin vardı?

"RECEP BEY'İ EMEKLİYE SEVK EDECEĞİZ"

Oslo'ya gidildiğini ispat etmeyen şerefsizdir, dedin. Sonra ben gönderdim dedi. Ne oldu şimdi? Mubarek 21 yıldır Başbakan, Cumhurbaşkanı bu kardeşinizmiş, ben farkında değilim. Tam karşımda şerefli Türk polisleri duruyor. Madem ben PKK'lıyım, bu şerefli Türk polisleri beni koruyor. İçişleri Bakanlığı yaptığım için kanunla korunuyorum, taleple değil. Kanunla korunuyorum. Bu şerefli Türk polislerini eğer ben PKK'lı isem sen de beni tutuklamıyorsan, siz hainin ötesisiniz, dibisiniz. Hem bu şerefli Türk polislerine beni korutturuyorsunuz, hem bana PKK'lı diyorsunuz, hem de gereğini yapmıyorsanız, bu nasıl bir şeydir? Başlı başına bu ucube sistemi 14 Mayıs'ta değiştireceğiz inşallah. Recep Bey'i emekliye sevk edeceğiz, Kemal Bey'i alkışlarla Çankaya'ya göndereceğiz.
AK Parti Gençlik Kolları başkanı şube müdürünü tokatlamadı bu ülkede. Şube müdürünün tepesinde olan çıktı hazırolda beyanat verdi. Başlı başına bunları ortadan kaldıracağız. Kurumlarımızın şerefini, saygınlığını, ciddiyetini behemehâl onlara iade edeceğiz.

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