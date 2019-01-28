İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa etti. Akkal yaptığı yazılı açıklamada, bugüne kadar kamuoyuna çok fazla yansıtmamaya çalışsalar da parti içindeki sıkıntıların had safhaya ulaştığını ileri sürdü. Partisinin genel başkanı Meral Akşener'in 24 Haziran'daki genel seçimler sonrası istifasıyla başlayan parti içi problemlerin yerel seçimler öncesi içinden çıkılmaz bir hal aldığını öne süren Akkal, şöyle devam etti:

HDP’NİN “DESTEK” KARARI

"Bu sürecin en başından beri karşı çıktığım, önce iş birliği denen ve sonra adı yine 'Millet İttifakı' olarak değişen bu oluşum, bizlerde tedavisi mümkün olmayan bir tahribat yaratmıştır. Bir Türk milliyetçisi olarak terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan partinin birçok büyükşehirde aday çıkarmayarak bu ittifaka destek olacağını açıklaması, daha önceden düşündüğüm İYİ Parti'den istifa kararımı bugün netleştirmeme sebep olmuştur. Böyle bir oluşumun içinde olmam bu saatten sonra mümkün değildir.

“BEN YAPTIM OLDU TAVRI”

İstifa kararı almamdaki tek sebep sadece bu değildir. Teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden 'ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap çavuş ilişkileri ile belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben 'Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki anti demokratik uygulamalardır."

“PARTİLİLER YOK SAYILDI”

Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan, kentte yüzde 14 oy alan teşkilatların, ilçe başkanlarının ve partililerin adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapıldığını savunan Akkal, 17 ilçenin 10'unun teslim edildiğini, aday belirleme işlemlerinde hiçbir Manisalı yöneticinin haberdar edilmediğini belirtti. Akkal, şunları kaydetti: "Bu süreci Genel Merkez nezdinde yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcılarına öncelikli tavsiyem, bu süreci Manisa'da ve tüm Türkiye'de kimselere sormadan, 'ben yaptım oldu' mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine, büyükşehirlerin garanti olan 1. sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden milletvekili adayı olmaları olacaktır.

“BAĞIMSIZ SÜRDÜRECEĞİM”

Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız, ama hayatınızda 3-5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz. Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bundan sonra milletvekilliği görevini bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve genel merkezin değil gerçekten milletin vekili olduğumun bilinciyle görevimi sürdüreceğim."