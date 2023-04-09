İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı. Bu illerin ise Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olduğu açıklandı.