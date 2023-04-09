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İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı!. 28. dönem İYİ Parti milletvekili aday listesi

İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi açıklandı. Millet İttifakı çatısı altında olan 6 partiden biri olan İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı. 28. dönem Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Gene Seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. İşte İYİ Parti milletvekili aday listesi...

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  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi (Ankara, İzmir, İstanbul)

    Siyasi partilerin, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)'ya milletvekili aday listesini teslim etmesi için son gün 9 Nisan Pazar günü saat 17.00 olarak açıklanmıştı. İYİ Parti milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. İşte 28. dönem 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi...
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi (Ankara, İzmir, İstanbul)

    İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI

    Son dakika haberine göre İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı. Bu illerin ise Adıyaman, Çorum, Erzincan, Hakkari, Rize, Van, Batman, Bartın ve Düzce olduğu açıklandı.
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi (Ankara, İzmir, İstanbul)

    İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

    İşte İYİ Parti'deki bazı adayların isimleri;

    Ayyüce Türkeş - Adana 1'inci sıra

    Bilal Bilici - Adana 2'nci sıra

    Ece Güner - İstanbul 2. Bölge 4'üncü sıra

    Seyithan İzsiz - İstanbul 3. Bölge 2'nci sıra

    Buğra Kavuncu - İstanbul 2. Bölge 1'inci sıra

    Ahmet Eşref Fakıbaba - Ankara 1. Bölge 2'nci sıra
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi (Ankara, İzmir, İstanbul)

    Küşat Zorlu - Ankara 2. Bölge 2'nci sıra

    Turhan Çömez - Balıkesir 1'inci sıra

    Ahmet Yetim - Şanlıurfa 1'inci sıra

    Uğur Poyraz - Antalya 1'inci sıra

    Ünal Karaman - Konya 1'inci sıra

    Gökhan Zan - Hatay 2'nci sıra

    Ümit Özlale - İzmir 2'nci sıra
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi (Ankara, İzmir, İstanbul)

    Sevinç Atabay - Bursa 1'inci Bölge 2'nci sıra

    Şenol Sunat - Manisa 1'inci sıra

    İdris Naim Şahin - Ordu 1'inci sıra

    Edip Safter Gaydalı - Bitlis 1'inci sıra

    Lütfullah Kayalar - Yozgat 1'inci sıra

    Erhan Usta - Samsun 1'inci sıra
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