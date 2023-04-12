İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI

Son dakika haberine göre İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı.

Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.