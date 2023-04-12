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İYİ Parti milletvekili adayları açıklandı! 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili aday isim listesi

İYİ Parti milletvekili adayları isim listesi paylaşıldı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne Millet İttifakı çatısı altında girecek olan İYİ Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. İYİ Parti'nin sunduğu listeye göre; Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş Adana 1'inci sıra, esli Milli futbolcu Gökhan Zan Hatay 2'nci sıradan aday gösterildi. İşte İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve il il İYİ Parti milletvekili aday listesi...

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  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste

    İYİ Parti, milletvekili aday listesini YSK'ya sundu. 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde İYİ Parti, 9 ilde CHP ile ortaklığa giderek aday çıkarmadı. İki parti "fermuar" sistemi dolayısıyla 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu. İşte 28. dönem milletvekili seçimleri il il İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam listesi...
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste

    İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI AÇIKLANDI

    Son dakika haberine göre İYİ Parti heyeti, milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na sundu. İYİ Partinin 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekili genel seçimi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği listede, mevcut 36 milletvekilinden 22'si yer almadı. İYİ Parti, CHP ile yaptığı liste işbirliğinin sonucu olarak 9 ilde aday çıkarmadı. 

    Listede, CHP ile uygulanan "fermuar" sistemi dolayısıyla Adıyaman, Bartın, Batman, Çorum, Düzce, Erzincan, Hakkari, Rize ve Van illerinde aday gösterilmedi. CHP'nin de Gümüşhane, Bitlis, Aksaray, Yozgat, Bayburt, Muş ve Çankırı illerinde aday çıkarmamasıyla iki parti 16 ilde ortak aday belirlemiş oldu.
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste

    22 İSME YER VERİLMEDİ

    İYİ Partinin mevcut 36 milletvekilinden, Antalya Milletvekili Hasan Subaşı dışında, 35'i aday adaylığı başvurusunda bulunmuş, Aytun Çıray ve İsmail Tatlıoğlu, adaylıktan çekildiğini açıklamıştı. 27. Dönem milletvekili olup aday adaylığı için başvuran 33 isimden 22'sine listede yer verilmedi.

    Listede yer verilmeyenler şu isimlerden oluştu:

    "Mehmet Metanet Çulhaoğlu, Ayhan Erel, İbrahim Halil Oral, Durmuş Yılmaz, Feridun Bahşi, Aydın Adnan Sezgin, İsmail Koncuk, Ahmet Kamil Erozan, Orhan Çakırlar, Naci Cinisli, Arslan Kabukçuoğlu, İmam Hüseyin Filiz, Hayrettin Nuhoğlu, Ahmet Çelik, Ümit Beyaz, Abdul Ahat Andican, Zeki Hakan Sıdalı, Behiç Çelik, Bedri Yaşar, Enez Kaplan, Hüseyin Örs, Ayhan Altıntaş"
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste

    28. DÖNEM İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI TAM İSİM LİSTESİ
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste
  • İYİ PARTİ MİLLETVEKİLİ ADAYLARI LİSTESİ | 14 Mayıs 2023 28. dönem İYİ Parti milletvekili adayları isimleri tam liste

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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